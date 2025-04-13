Киев (адрес не указан)
Доступно в 552 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Egis
1031,91 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
163,48
Экономия при брони: -3,60 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
701,90
Экономия при брони: -32,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
707,54
Экономия при брони: -55,36 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Egis
1037,97 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
658,60
Экономия при брони: -51,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,90 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
690,74
Экономия при брони: -37,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,90 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
247,82
Экономия при брони: -10,74 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
680,49
Экономия при брони: -30,98 грн