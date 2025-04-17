Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
162,88
Экономия при брони: -6,94 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
249,10
Экономия при брони: -15,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
253,54
Экономия при брони: -17,14 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
623,90
Экономия при брони: -0,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
249,14
Экономия при брони: -24,65 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
250,90
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн