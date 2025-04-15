Львов (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
167,08
Экономия при брони: -14,67 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
250,50
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
250,50
Экономия при брони: -22,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
243,00
Экономия при брони: -14,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
250,30
Экономия при брони: -21,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
250,50
Экономия при брони: -22,00 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
645,10
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
250,50
Экономия при брони: -22,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
250,50
Экономия при брони: -22,00 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
705,00
Экономия при брони: -62,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
249,30
Экономия при брони: -20,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,70 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
688,85
Экономия при брони: -36,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
250,80
Экономия при брони: -22,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
163,35
Экономия при брони: -10,94 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
1.0 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis