Винница (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
684,86
Экономия при брони: -31,96 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Egis
718,02
Экономия при брони: -35,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
244,80
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Egis
1110,81
Экономия при брони: -72,33 грн
1038,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
249,70
Экономия при брони: -11,50 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
731,40
Экономия при брони: -51,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
250,00
Экономия при брони: -11,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
249,70
Экономия при брони: -11,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Egis
1109,50
Экономия при брони: -73,70 грн
1035,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
249,70
Экономия при брони: -11,50 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
710,50
Экономия при брони: -30,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
475,47
Экономия при брони: -18,16 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Egis
723,56
Экономия при брони: -31,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
477,87
Экономия при брони: -21,14 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Egis
728,15
Экономия при брони: -35,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
250,30
Экономия при брони: -12,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
249,68
Экономия при брони: -26,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
699,68
Экономия при брони: -23,53 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Egis
355,21
Экономия при брони: -13,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
249,70
Экономия при брони: -11,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
244,90
Экономия при брони: -6,70 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
703,80
Экономия при брони: -23,50 грн