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Активные вещества — “К”КВЕТИАПИН (QUETIAPINUM)

КВЕТИАПИН (QUETIAPINUM) Действующее вещество

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Найдено: 35 препаратов
Кветирон 25 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, № 30; Acino
Кветирон 25 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, № 30 Acino
В 1096 аптеках
от 238,69 грн
Цены в аптеках
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Farmlyga
Кветиксол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Farmlyga
В 884 аптеках
от 251,55 грн
Цены в аптеках
Кветирон 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 30; Acino
Кветирон 100 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 30 Acino
В 845 аптеках
от 379,74 грн
Цены в аптеках
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Farmlyga
Кветиксол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Farmlyga
В 674 аптеках
от 404,27 грн
Цены в аптеках
Кветирон 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 60; Acino
Кветирон 100 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 60 Acino
В 651 аптеке
от 690,00 грн
Цены в аптеках
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30; Egis
Кетилепт® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30 Egis
В 556 аптеках
от 178,67 грн
Цены в аптеках
Кветирон 200 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, № 30; Acino
Кветирон 200 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, № 30 Acino
В 538 аптеках
от 554,27 грн
Цены в аптеках
Кветиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Farmlyga
Кветиксол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Farmlyga
В 530 аптеках
от 571,21 грн
Цены в аптеках
Кветирон 200 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, № 60; Acino
Кветирон 200 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, № 60 Acino
В 474 аптеках
от 1067,58 грн
Цены в аптеках
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 30; Дарница
Кветиапин-Дарница Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 30 Дарница
В 423 аптеках
от 299,80 грн
Цены в аптеках
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30; Дарница
Кветиапин-Дарница Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30 Дарница
В 420 аптеках
от 147,23 грн
Цены в аптеках
Кетилепт® Ретард таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 50 мг, блистер, № 60; Egis
Кетилепт® Ретард Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 50 мг, блистер, № 60 Egis
В 268 аптеках
от 368,42 грн
Цены в аптеках
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 30; Egis
Кетилепт® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 30 Egis
В 251 аптеке
от 394,86 грн
Цены в аптеках
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 30; Дарница
Кветиапин-Дарница Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 30 Дарница
В 247 аптеках
от 410,70 грн
Цены в аптеках
Кветирон® XR Асино таблетки пролонгированного действия, 50 мг, блистер, № 60; Асино Украина
Кветирон® XR Асино Таблетки пролонгированного действия, 50 мг, блистер, № 60 Асино Украина
В 236 аптеках
от 330,15 грн
Цены в аптеках
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 30; Egis
Кетилепт® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 30 Egis
В 202 аптеках
от 796,14 грн
Цены в аптеках
Кетилепт® Ретард таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 60; Egis
Кетилепт® Ретард Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 60 Egis
В 197 аптеках
от 785,00 грн
Цены в аптеках
Кветирон® XR Асино таблетки пролонгированного действия, 150 мг, блистер, № 60; Асино Украина
Кветирон® XR Асино Таблетки пролонгированного действия, 150 мг, блистер, № 60 Асино Украина
В 144 аптеках
от 731,62 грн
Цены в аптеках
Кветирон® XR Асино таблетки пролонгированного действия, 300 мг, блистер, № 60; Асино Украина
Кветирон® XR Асино Таблетки пролонгированного действия, 300 мг, блистер, № 60 Асино Украина
В 108 аптеках
от 1037,62 грн
Цены в аптеках
Сероквель XR таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 60; AstraZeneca
Сероквель XR Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 60 AstraZeneca
В 105 аптеках
от 720,00 грн
Цены в аптеках
Сероквель XR таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 60; AstraZeneca
Сероквель XR Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 60 AstraZeneca
В 85 аптеках
от 644,00 грн
Цены в аптеках
Кетилепт® Ретард таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер, № 60; Egis
Кетилепт® Ретард Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер, № 60 Egis
В 72 аптеках
от 1108,89 грн
Цены в аптеках
Кетилепт® Ретард таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 300 мг, блистер, № 60; Egis
Кетилепт® Ретард Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 300 мг, блистер, № 60 Egis
В 66 аптеках
от 921,33 грн
Цены в аптеках
Кветипин таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 30; Pharmascience
Кветипин Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 30 Pharmascience
В 32 аптеках
от 515,82 грн
Цены в аптеках
Кветипин таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг, флакон, № 100; Pharmascience
Кветипин Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг, флакон, № 100 Pharmascience
В 30 аптеках
от 1363,00 грн
Цены в аптеках
Квентиакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Квентиакс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 29 аптеках
от 206,96 грн
Цены в аптеках
Квентиакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Квентиакс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 27 аптеках
от 313,97 грн
Цены в аптеках
Квентиакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Квентиакс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 19 аптеках
от 362,72 грн
Цены в аптеках
Кветипин таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, блистер, № 30; Pharmascience
Кветипин Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, блистер, № 30 Pharmascience
В 18 аптеках
от 246,59 грн
Цены в аптеках
Кветирон 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 10; Acino
Кветирон 100 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 10 Acino
В 8 аптеках
от 128,15 грн
Цены в аптеках
Кветирон 200 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, № 10; Acino
Кветирон 200 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, № 10 Acino
В 6 аптеках
от 212,55 грн
Цены в аптеках
Кветипин таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, блистер, № 30; Pharmascience
Кветипин Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, блистер, № 30 Pharmascience
В 1 аптеке
от 430,69 грн
Цены в аптеках
Сероквель XR таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, № 60; AstraZeneca
Сероквель XR Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, № 60 AstraZeneca
Нет в наличии
Квентиакс® SR таблетки пролонгированного действия, 50 мг, блистер, № 60; KRKA d.d. Novo Mesto
Квентиакс® SR Таблетки пролонгированного действия, 50 мг, блистер, № 60 KRKA d.d. Novo Mesto
Нет в наличии
Кетилепт® Ретард таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 150 мг, блистер, № 60; Egis
Кетилепт® Ретард Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 150 мг, блистер, № 60 Egis
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о.

антипсихотическое средство, производное дибензотиазепина. Мощный антагонист 5-НТ2-рецепторов серотонина с умеренным антагонизмом в отношении D2-рецепторов допамина. Обладает также антагонистической активностью в отношении α1- и α2-адренорецепторов, 5-НТ-, D1-, Н1-рецепторов головного мозга; не обладает сродством к мускариновым и бензодиазепиновым рецепторам. Подобно клозапину действует на позитивную и негативную симптоматику при шизофрении, не вызывая развития экстрапирамидных побочных эффектов.
Быстро всасывается после приема внутрь. Cmax в плазме крови достигается через 1,5 ч после приема. Прием с пищей повышает Cmax и AUC соответственно на 25 и 15%. Объем распределения — 10 л/кг. Около 83% кветиапина связывается с белками плазмы крови. Широко метаболизируется в печени; <1% кветиапина экскретируется в неизмененном виде. T½ — около 6 ч.

шизофрения; тяжелые нарушения поведения (ажитация, агрессия, фобия, психоз) при органических мозговых синдромах или деменции у гериатрических пациентов (болезнь Альцгеймера, последние стадии болезни Паркинсона и др.).

взрослым назначают внутрь независимо от приема пищи в начальной дозе 25 мг 2 раза в сутки; дозу постепенно повышают до 300–400 мг/сут в 2–3 приема. По некоторым данным, повышение дозы >300 мг/сут не сопровождается дальнейшим повышением эффективности терапии. Безопасность кветиапина в дозах >800 мг/сут не изучалась.

относительные — опухоли мозга, рак молочной железы, артериальная гипотензия, сердечная недостаточность, острый инфаркт миокарда, катаракта, дисфагия, дегидратация, тяжелые заболевания печени, дети и пациенты пожилого возраста, гипотиреоидизм.

боль в области живота, дисфагия, диспепсия, запор, ксеростомия, повышение активности печеночно-специфических ферментов, ринит, астения, головокружение, ортостатическая гипотензия, синусовая тахикардия, гипотиреоидизм, макулопапулезная сыпь, сонливость, злокачественный нейролептический синдром, приапизм, увеличение массы тела.

во время лечения кветиапином следует исключить употребление алкоголя. Прием кветиапина может сопровождаться сонливостью, что следует учитывать при назначении пациентам, занимающимся деятельностью, требующей повышенной концентрации внимания и быстроты реакции.

одновременное назначение с фенитоином увеличивает клиренс кветиапина. При одновременном назначении кветиапина с индукторами ферментов печени (карбамазепин, окскарбазепин, фенитоин, рифампицин, барбитураты) может потребоваться повышение дозы кветиапина. Тиоридазин увеличивает клиренс кветиапина почти на 65%, что может потребовать соответствующего повышения его дозы. Курсовое применение циметидина (400 мг 3 раза в сутки в течение 4 дней) на 20% уменьшает клиренс кветиапина. Следует учитывать возможность нарушения метаболизма кветиапина при одновременном применении с мощными ингибиторами цитохрома P450 3A (эритромицин, флуконазол, итраконазол, кетоконазол). Кветиапин уменьшает клиренс лоразепама на 20%. Не выявлено значимого взаимодействия кветиапина с флуоксетином, галоперидолом, имипрамином, рисперидоном, препаратами лития. Кветиапин может оказывать антагонистическое действие при одновременном назначении с леводопой и агонистами допаминовых рецепторов (бромокриптин, перголид, прамипексол). Одновременное назначение кветиапина с депримирующими средствами может потенцировать их седативный эффект.