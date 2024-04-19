антипсихотическое средство, производное дибензотиазепина. Мощный антагонист 5-НТ 2 -рецепторов серотонина с умеренным антагонизмом в отношении D 2 -рецепторов допамина. Обладает также антагонистической активностью в отношении α 1 - и α 2 -адренорецепторов, 5-НТ 1А -, D 1 -, Н 1 -рецепторов головного мозга; не обладает сродством к мускариновым и бензодиазепиновым рецепторам. Подобно клозапину действует на позитивную и негативную симптоматику при шизофрении, не вызывая развития экстрапирамидных побочных эффектов.

Быстро всасывается после приема внутрь. C max в плазме крови достигается через 1,5 ч после приема. Прием с пищей повышает C max и AUC соответственно на 25 и 15%. Объем распределения — 10 л/кг. Около 83% кветиапина связывается с белками плазмы крови. Широко метаболизируется в печени; <1% кветиапина экскретируется в неизмененном виде. T ½ — около 6 ч.