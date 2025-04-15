Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,80 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,80 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,80 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
701,77
Экономия при брони: -31,89 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
250,30
Экономия при брони: -14,40 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
669,10
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
234,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
234,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
163,75
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,80 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,80 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
674,47
Экономия при брони: -32,88 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Egis
1072,50
Экономия при брони: -54,62 грн
1017,88 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,80 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
673,50
Экономия при брони: -24,09 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,80 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
720,23
Экономия при брони: -46,74 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
250,96
Экономия при брони: -11,47 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
234,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,80 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,80 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
234,00
Экономия при брони: -5,00 грн