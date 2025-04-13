Харьков (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,80 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
701,84
Экономия при брони: -53,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
250,80
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
Первая аптека
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
249,80
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,80 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
442,78
Экономия при брони: -25,93 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,80 грн