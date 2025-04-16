Николаев (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
253,32
Экономия при брони: -17,45 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Egis
968,95
Экономия при брони: -55,54 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
245,80
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
252,94
Экономия при брони: -15,08 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Egis
1009,14 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
246,98
Экономия при брони: -13,01 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
680,86
Экономия при брони: -48,55 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
439,99
Экономия при брони: -18,49 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
247,60
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
83,77
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
239,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
248,98
Экономия при брони: -16,47 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
701,98
Экономия при брони: -25,31 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
251,59
Экономия при брони: -17,73 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
685,58
Экономия при брони: -32,73 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
254,93
Экономия при брони: -21,07 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
690,63
Экономия при брони: -57,18 грн