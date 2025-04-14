Днепр (адрес не указан)
Доступно в 203 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,70 грн
Не болей
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,70 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,70 грн
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
251,20
Экономия при брони: -21,20 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
717,90
Экономия при брони: -71,70 грн
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
244,80
Экономия при брони: -14,80 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
726,70
Экономия при брони: -80,50 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,70 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
255,28
Экономия при брони: -17,42 грн
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,70 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,70 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
664,92
Экономия при брони: -26,13 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,70 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,70 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
685,44
Экономия при брони: -35,91 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Egis
1102,39
Экономия при брони: -60,62 грн
1041,77 грн
Аптека шар@
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,70 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
697,09
Экономия при брони: -38,62 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Egis
655,34
Экономия при брони: -37,97 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
Не болей
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
247,94
Экономия при брони: -8,49 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
Аптека шар@
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,70 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
689,00
Экономия при брони: -33,97 грн