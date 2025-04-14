Одесса (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
249,67
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
247,61
Экономия при брони: -7,84 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,80 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
673,90
Экономия при брони: -30,89 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,80 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
245,33
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
249,41
Экономия при брони: -12,53 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Egis
317,75
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
244,80
Экономия при брони: -7,20 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Egis
703,80
Экономия при брони: -102,50 грн
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Egis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
240,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Egis
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Кетилепт® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Egis
248,80
Экономия при брони: -11,20 грн