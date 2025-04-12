не следует назначать пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом Lapp-лактазы, непереносимостью фруктозы, мальабсорбцией глюкозы-галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы.

Если симптомы заболевания не исчезают после 1 нед лечения или возникла одышка, лихорадка, гнойная мокрота или мокрота с примесью, следует обратиться к врачу.

Примечание для больных сахарным диабетом. 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит в среднем 0,02 ХЕ.

Применение в период беременности и кормления грудью. В связи с отсутствием сведений о репродуктивной токсичности применение в период беременности не рекомендуется.

Также нет данных о проникновении препарат Имупрет, таблетки, или его метаболитов в грудное молоко и риск для младенцев не может быть исключен. Поэтому не следует применять в период кормления грудью.

Дети. Не следует применять детям в возрасте до 6 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Сведений о непосредственном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами нет.