Застуда?
Імупрет® (BNO 1035)
Імупрет® лікує
застуду,
а не маскує симптоми
Від природи до доказової медицини
Застуда?
Імупрет® (BNO 1035)
Імупрет® лікує
застуду,
а не маскує симптоми
1 таблетка содержит высушенные лекарственные растения в виде порошка:
корня алтея (Radix Althaeae)..................................................... 8 мг;
цветков ромашки (Flores Chamomillae)............................................. 6 мг;
травы хвоща (Herba Equiseti).................................................... 10 мг;
листьев грецкого ореха (Folia Juglandis)........................................... 12 мг;
травы тысячелистника (Herba Millefolii)........................................... 4 мг;
коры дуба (Cortex Quercus)....................................................... 4 мг;
травы одуванчика (Herba Taraxaci)................................................. 4 мг.
Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, крахмал картофельный, стеариновая кислота, глюкозы моногидрат, кремния диоксид коллоидный безводный, кальция карбонат, декстрин, глюкозы раствор, индиготин (Е132), воск монтановый гликолевый, повидон К25, повидон К30, масло касторовое, сахароза, шеллак, тальк, титана диоксид (Е171).
Корни алтея - 8 мг
Цветки ромашки - 6 мг
Трава хвоща полевого - 10 мг
Листья ореха грецкого - 12 мг
Трава тысячелистника - 4 мг
Кора дуба - 4 мг
Трава одуванчика - 4 мг
фармакодинамика. Компоненты, входящие в состав растительного лекарственного средства, обладают комплексной активностью.
Полисахаридам ромашки и алтея стимулирует неспецифическую реакцию иммунной системы за счет повышения фагоцитоза макрофагов и гранулоцитов. Эти активные компоненты повышают внутриклеточное разрушение бактерий в процессе фагоцитоза вследствие повышения выделения активных метаболитов кислорода, которые обладают бактерицидным свойством. Полисахариды, эфирные масла и флавоноиды (ромашки, алтея и тысячелистника) уменьшают отек слизистой оболочки при инфекции дыхательных путей. Исследования in vitro доказали, что кора дуба, которая содержит много танинов, проявляет противовирусный эффект также к вирусу гриппа.
Хвощ, входящий в состав препарата, усиливает эти эффекты благодаря его хорошо известным целебным и профилактическим свойствам.
Фармакокинетика. Данные отсутствуют.
для лечения заболеваний верхних дыхательных путей (тонзиллит, фарингит, ларингит). Профилактика осложнений и рецидивов при респираторных вирусных инфекциях вследствие снижения защитных сил организма.
|Возраст
|Доза при острых проявлениях
|Доза после уменьшения выраженности острых проявлений и профилактики
|Дети в возрасте 6–11 лет
|По 1 таблетке 5–6 раз в сутки
|По 1 таблетке 3 раза в сутки
|Взрослые и дети в возрасте от 12 лет
|По 2 таблетки 5–6 раз в сутки
|По 2 таблетки 3 раза в сутки
Таблетки следует глотать не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.
Недостаточно данных для рекомендации специфического дозирования при почечной и/или печеночной дисфункции.
Не следует принимать препарат более 2 нед подряд без консультации с врачом.
Следует обращать внимание на информацию в разделах ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.
повышенная чувствительность к любому из действующих или вспомогательных веществ препарата, а также при аллергии на растения семейства сложноцветных.
редко могут возникать желудочно-кишечные нарушения (например боль в животе, тошнота, рвота). Также могут возникать аллергические реакции (например сыпь, зуд, одышка).
При применении в сочетании с препаратами, содержащими цветы ромашки, могут возникать аллергические реакции у больных с повышенной чувствительностью к другим растениям семейства сложноцветных (например тысячелистник, полынь, хризантема, маргаритка) вследствие так называемых перекрестных реакций.
При возникновении любых побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
не следует назначать пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом Lapp-лактазы, непереносимостью фруктозы, мальабсорбцией глюкозы-галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы.
Если симптомы заболевания не исчезают после 1 нед лечения или возникла одышка, лихорадка, гнойная мокрота или мокрота с примесью, следует обратиться к врачу.
Примечание для больных сахарным диабетом. 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит в среднем 0,02 ХЕ.
Применение в период беременности и кормления грудью. В связи с отсутствием сведений о репродуктивной токсичности применение в период беременности не рекомендуется.
Также нет данных о проникновении препарат Имупрет, таблетки, или его метаболитов в грудное молоко и риск для младенцев не может быть исключен. Поэтому не следует применять в период кормления грудью.
Дети. Не следует применять детям в возрасте до 6 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Сведений о непосредственном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами нет.
с другими лекарственными средствами не наблюдалось.
Препараты, содержащие кору дуба, могут ослабить или блокировать всасывание алкалоидов и других щелочных лекарственных средств при одновременном применении.
случаи отравления препаратом вследствие передозировки неизвестны.
Лечение: симптоматическая терапия.
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.