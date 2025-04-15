Имупрет® таблетки (Imupret® tablets)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
396,00
Экономия при брони: -56,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
414,00
Экономия при брони: -74,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
336,69
Экономия при брони: -79,55 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
349,90
Экономия при брони: -48,97 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
393,00
Экономия при брони: -92,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
372,00
Экономия при брони: -112,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
372,00
Экономия при брони: -32,40 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
397,70
Экономия при брони: -97,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
391,08
Экономия при брони: -69,27 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
380,30
Экономия при брони: -79,80 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
340,70
Экономия при брони: -45,17 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
335,55
Экономия при брони: -85,46 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
339,47
Экономия при брони: -30,95 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
380,30 грн