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Имупрет® таблетки (Imupret® tablets)

Имупрет® таблетки (Imupret® tablets)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 210 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
396,00
Экономия при брони: -56,40 грн
339,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
414,00
Экономия при брони: -74,40 грн
339,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
249,04 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
336,69
Экономия при брони: -79,55 грн
257,14 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
349,90
Экономия при брони: -48,97 грн
300,93 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
150,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
393,00
Экономия при брони: -92,50 грн
300,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
372,00
Экономия при брони: -112,00 грн
260,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
246,74 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
372,00
Экономия при брони: -32,40 грн
339,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
397,70
Экономия при брони: -97,20 грн
300,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
249,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
391,08
Экономия при брони: -69,27 грн
321,81 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
342,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
380,30
Экономия при брони: -79,80 грн
300,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
319,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
340,70
Экономия при брони: -45,17 грн
295,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
335,55
Экономия при брони: -85,46 грн
250,09 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
339,47
Экономия при брони: -30,95 грн
308,52 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
380,30 грн
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