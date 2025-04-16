Имупрет® таблетки (Imupret® tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
393,00
Экономия при брони: -96,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
341,93
Экономия при брони: -87,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
372,00
Экономия при брони: -32,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
372,40
Экономия при брони: -17,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
342,03
Экономия при брони: -87,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
400,44
Экономия при брони: -109,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
340,61
Экономия при брони: -49,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
380,30
Экономия при брони: -83,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
338,11
Экономия при брони: -47,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
347,83
Экономия при брони: -65,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
380,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
341,32
Экономия при брони: -59,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
337,63
Экономия при брони: -55,33 грн