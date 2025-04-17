Имупрет® таблетки (Imupret® tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
400,40
Экономия при брони: -98,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
392,22
Экономия при брони: -11,77 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
380,30
Экономия при брони: -74,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
196,50
Экономия при брони: -45,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
345,14
Экономия при брони: -49,58 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
401,80
Экономия при брони: -100,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
342,06
Экономия при брони: -45,21 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
196,50
Экономия при брони: -43,55 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
384,10
Экономия при брони: -88,54 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
196,50
Экономия при брони: -43,55 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
337,46
Экономия при брони: -41,72 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
398,05
Экономия при брони: -102,49 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
380,30
Экономия при брони: -78,50 грн