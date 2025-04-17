Имупрет® таблетки (Imupret® tablets)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
339,08
Экономия при брони: -68,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
400,50
Экономия при брони: -93,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
344,62
Экономия при брони: -74,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
380,30
Экономия при брони: -73,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
393,00
Экономия при брони: -85,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
393,00
Экономия при брони: -85,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
342,29
Экономия при брони: -71,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
345,11
Экономия при брони: -74,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
380,30
Экономия при брони: -73,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
347,26
Экономия при брони: -56,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
338,79
Экономия при брони: -48,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
393,00
Экономия при брони: -85,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
407,38
Экономия при брони: -125,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
345,62
Экономия при брони: -63,77 грн