Имупрет® таблетки (Imupret® tablets)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 876 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
380,30
Экономия при брони: -76,10 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
392,60
Экономия при брони: -103,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
405,40
Экономия при брони: -87,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Фармация
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
405,40
Экономия при брони: -87,04 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
337,24
Экономия при брони: -65,59 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Фармация
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
405,40
Экономия при брони: -87,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE