Имупрет® таблетки (Imupret® tablets)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 289 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
339,44
Экономия при брони: -20,77 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
393,38
Экономия при брони: -14,55 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
338,21
Экономия при брони: -37,53 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
335,94
Экономия при брони: -35,26 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
393,00
Экономия при брони: -90,60 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
343,63
Экономия при брони: -15,83 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
344,04
Экономия при брони: -43,36 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
393,00
Экономия при брони: -90,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
347,13
Экономия при брони: -45,76 грн