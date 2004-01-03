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Производитель: Bionorica SE

ООО «Бионорика», Украина
02095 Киев, ул. Княжий Затон, 9, оф. 392
+380445218600
+380445218601
www.bionorica.ua
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Найдено: 18 препаратов
Бронхипрет® раствор, флакон, 50 мл, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1; Bionorica SE
Бронхипрет® Раствор, флакон, 50 мл, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1 Bionorica SE
В 704 аптеках
от 118,75 грн
Цены в аптеках
Бронхипрет® раствор, флакон, 100 мл, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1; Bionorica SE
Бронхипрет® Раствор, флакон, 100 мл, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1 Bionorica SE
В 678 аптеках
от 212,03 грн
Цены в аптеках
Бронхипрет® сироп, флакон, 50 мл, № 1; Bionorica SE
Бронхипрет® Сироп, флакон, 50 мл, № 1 Bionorica SE
В 695 аптеках
от 105,10 грн
Цены в аптеках
Бронхипрет® сироп, флакон, 100 мл, № 1; Bionorica SE
Бронхипрет® Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Bionorica SE
В 902 аптеках
от 205,65 грн
Цены в аптеках
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой, № 20; Bionorica SE
Бронхипрет® ТП Таблетки, покрытые оболочкой, № 20 Bionorica SE
В 766 аптеках
от 175,12 грн
Цены в аптеках
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой, № 50; Bionorica SE
Бронхипрет® ТП Таблетки, покрытые оболочкой, № 50 Bionorica SE
В 915 аптеках
от 338,75 грн
Цены в аптеках
Имупрет капли оральные, флакон, 100 мл, № 1; Bionorica SE
Имупрет Капли оральные, флакон, 100 мл, № 1 Bionorica SE
В 828 аптеках
от 284,56 грн
Цены в аптеках
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой, № 50; Bionorica SE
Имупрет Таблетки, покрытые оболочкой, № 50 Bionorica SE
В 473 аптеках
от 218,12 грн
Цены в аптеках
Канефрон® H капли оральные, флакон с дозирующим устройством, 100 мл, № 1; Bionorica SE
Канефрон® H Капли оральные, флакон с дозирующим устройством, 100 мл, № 1 Bionorica SE
В 1158 аптеках
от 290,08 грн
Цены в аптеках
Канефрон® H таблетки, покрытые оболочкой, блистер, № 60; Bionorica SE
Канефрон® H Таблетки, покрытые оболочкой, блистер, № 60 Bionorica SE
В 1055 аптеках
от 338,53 грн
Цены в аптеках
Климадинон® капли оральные, флакон с капельным дозатором, 50 мл, № 1; Bionorica SE
Климадинон® Капли оральные, флакон с капельным дозатором, 50 мл, № 1 Bionorica SE
В 496 аптеках
от 207,07 грн
Цены в аптеках
Климадинон® таблетки, покрытые оболочкой, № 60; Bionorica SE
Климадинон® Таблетки, покрытые оболочкой, № 60 Bionorica SE
В 888 аптеках
от 279,20 грн
Цены в аптеках
Мастодинон® капли оральные, флакон, 50 мл, № 1; Bionorica SE
Мастодинон® Капли оральные, флакон, 50 мл, № 1 Bionorica SE
В 528 аптеках
от 283,40 грн
Цены в аптеках
Мастодинон® капли оральные, флакон, 100 мл, № 1; Bionorica SE
Мастодинон® Капли оральные, флакон, 100 мл, № 1 Bionorica SE
В 683 аптеках
от 496,50 грн
Цены в аптеках
Мастодинон® таблетки, блистер, № 60; Bionorica SE
Мастодинон® Таблетки, блистер, № 60 Bionorica SE
В 1099 аптеках
от 387,83 грн
Цены в аптеках
Синупрет® капли оральные, флакон, 100 мл, № 1; Bionorica SE
Синупрет® Капли оральные, флакон, 100 мл, № 1 Bionorica SE
В 1125 аптеках
от 231,60 грн
Цены в аптеках
Синупрет® сироп, флакон, 100 мл, № 1; Bionorica SE
Синупрет® Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Bionorica SE
В 1149 аптеках
от 210,73 грн
Цены в аптеках
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой, № 50; Bionorica SE
Синупрет® Таблетки, покрытые оболочкой, № 50 Bionorica SE
В 708 аптеках
от 276,17 грн
Цены в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
02095 Киев, ул. Княжий Затон, 9, оф. 392
+380445218600
+380445218601
www.bionorica.ua
Найдено: 18 препаратов
Бронхипрет® раствор, флакон, 50 мл, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1; Bionorica SE
Бронхипрет® Раствор, флакон, 50 мл, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1 Bionorica SE
В 704 аптеках
от 118,75 грн
Цены в аптеках
Бронхипрет® раствор, флакон, 100 мл, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1; Bionorica SE
Бронхипрет® Раствор, флакон, 100 мл, в картонной коробке, в картонной коробке, № 1 Bionorica SE
В 678 аптеках
от 212,03 грн
Цены в аптеках
Бронхипрет® сироп, флакон, 50 мл, № 1; Bionorica SE
Бронхипрет® Сироп, флакон, 50 мл, № 1 Bionorica SE
В 695 аптеках
от 105,10 грн
Цены в аптеках
Бронхипрет® сироп, флакон, 100 мл, № 1; Bionorica SE
Бронхипрет® Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Bionorica SE
В 902 аптеках
от 205,65 грн
Цены в аптеках
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой, № 20; Bionorica SE
Бронхипрет® ТП Таблетки, покрытые оболочкой, № 20 Bionorica SE
В 766 аптеках
от 175,12 грн
Цены в аптеках
Бронхипрет® ТП таблетки, покрытые оболочкой, № 50; Bionorica SE
Бронхипрет® ТП Таблетки, покрытые оболочкой, № 50 Bionorica SE
В 915 аптеках
от 338,75 грн
Цены в аптеках
Имупрет капли оральные, флакон, 100 мл, № 1; Bionorica SE
Имупрет Капли оральные, флакон, 100 мл, № 1 Bionorica SE
В 828 аптеках
от 284,56 грн
Цены в аптеках
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой, № 50; Bionorica SE
Имупрет Таблетки, покрытые оболочкой, № 50 Bionorica SE
В 473 аптеках
от 218,12 грн
Цены в аптеках
Канефрон® H капли оральные, флакон с дозирующим устройством, 100 мл, № 1; Bionorica SE
Канефрон® H Капли оральные, флакон с дозирующим устройством, 100 мл, № 1 Bionorica SE
В 1158 аптеках
от 290,08 грн
Цены в аптеках
Канефрон® H таблетки, покрытые оболочкой, блистер, № 60; Bionorica SE
Канефрон® H Таблетки, покрытые оболочкой, блистер, № 60 Bionorica SE
В 1055 аптеках
от 338,53 грн
Цены в аптеках
Климадинон® капли оральные, флакон с капельным дозатором, 50 мл, № 1; Bionorica SE
Климадинон® Капли оральные, флакон с капельным дозатором, 50 мл, № 1 Bionorica SE
В 496 аптеках
от 207,07 грн
Цены в аптеках
Климадинон® таблетки, покрытые оболочкой, № 60; Bionorica SE
Климадинон® Таблетки, покрытые оболочкой, № 60 Bionorica SE
В 888 аптеках
от 279,20 грн
Цены в аптеках
Мастодинон® капли оральные, флакон, 50 мл, № 1; Bionorica SE
Мастодинон® Капли оральные, флакон, 50 мл, № 1 Bionorica SE
В 528 аптеках
от 283,40 грн
Цены в аптеках
Мастодинон® капли оральные, флакон, 100 мл, № 1; Bionorica SE
Мастодинон® Капли оральные, флакон, 100 мл, № 1 Bionorica SE
В 683 аптеках
от 496,50 грн
Цены в аптеках
Мастодинон® таблетки, блистер, № 60; Bionorica SE
Мастодинон® Таблетки, блистер, № 60 Bionorica SE
В 1099 аптеках
от 387,83 грн
Цены в аптеках
Синупрет® капли оральные, флакон, 100 мл, № 1; Bionorica SE
Синупрет® Капли оральные, флакон, 100 мл, № 1 Bionorica SE
В 1125 аптеках
от 231,60 грн
Цены в аптеках
Синупрет® сироп, флакон, 100 мл, № 1; Bionorica SE
Синупрет® Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Bionorica SE
В 1149 аптеках
от 210,73 грн
Цены в аптеках
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой, № 50; Bionorica SE
Синупрет® Таблетки, покрытые оболочкой, № 50 Bionorica SE
В 708 аптеках
от 276,17 грн
Цены в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції