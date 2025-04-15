Имупрет® таблетки (Imupret® tablets)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 222 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
380,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
343,68
Экономия при брони: -48,95 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
196,50
Экономия при брони: -47,65 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
D.s.
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
380,30
Экономия при брони: -82,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
397,40
Экономия при брони: -99,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
342,77
Экономия при брони: -53,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
342,97
Экономия при брони: -47,81 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
380,30
Экономия при брони: -82,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
380,30
Экономия при брони: -82,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
380,30
Экономия при брони: -82,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
393,00
Экономия при брони: -95,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE