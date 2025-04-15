Киев
Имупрет® таблетки (Imupret® tablets)

Имупрет® таблетки (Imupret® tablets)

Львов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 222 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
380,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
323,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
343,68
Экономия при брони: -48,95 грн
294,73 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
196,50
Экономия при брони: -47,65 грн
148,85 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
357,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
290,87 грн
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
324,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
357,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
380,30
Экономия при брони: -82,60 грн
297,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
397,40
Экономия при брони: -99,70 грн
297,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
342,77
Экономия при брони: -53,52 грн
289,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
342,97
Экономия при брони: -47,81 грн
295,16 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
178,55 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
380,30
Экономия при брони: -82,60 грн
297,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
380,30
Экономия при брони: -82,60 грн
297,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
301,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
380,30
Экономия при брони: -82,60 грн
297,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
357,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
393,00
Экономия при брони: -95,30 грн
297,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
295,70 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное