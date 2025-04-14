Имупрет® таблетки (Imupret® tablets)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 276 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
371,39
Экономия при брони: -38,53 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
355,71
Экономия при брони: -22,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
378,44
Экономия при брони: -23,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
380,30
Экономия при брони: -82,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
392,60
Экономия при брони: -95,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
338,05
Экономия при брони: -41,87 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
344,85
Экономия при брони: -49,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
400,40
Экономия при брони: -103,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
335,36
Экономия при брони: -39,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
341,61
Экономия при брони: -45,43 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
340,93
Экономия при брони: -19,08 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
336,49
Экономия при брони: -41,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
342,00
Экономия при брони: -46,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
334,52
Экономия при брони: -75,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE