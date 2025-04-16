Имупрет® таблетки (Imupret® tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
334,68
Экономия при брони: -19,84 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
393,00
Экономия при брони: -90,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
341,54
Экономия при брони: -40,00 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
392,60
Экономия при брони: -89,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
341,77
Экономия при брони: -64,30 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
356,51
Экономия при брони: -79,04 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
196,50
Экономия при брони: -45,00 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
393,00
Экономия при брони: -90,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
196,30
Экономия при брони: -44,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
344,33
Экономия при брони: -54,02 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
341,80
Экономия при брони: -57,55 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
336,20
Экономия при брони: -51,95 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
392,60
Экономия при брони: -89,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
352,94
Экономия при брони: -62,28 грн