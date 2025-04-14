Имупрет® таблетки (Imupret® tablets)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 357 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
345,40
Экономия при брони: -53,07 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
344,72
Экономия при брони: -75,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
393,00
Экономия при брони: -88,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
380,30
Экономия при брони: -75,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
393,00
Экономия при брони: -88,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
355,41
Экономия при брони: -34,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Имупрет таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE