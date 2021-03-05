Венлаксор® (Venlaxor) (169851) - инструкция по применению ATC-классификация
Венлаксор инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм антидепрессивного действия венлафаксина у человека связан с потенцированием нейромедиаторной активности в ЦНС. Венлафаксин и его активный метаболит ортодезметилвенлафаксин (ОДВ) являются мощными селективными ингибиторами обратного захвата серотонина и норадреналина и слабыми ингибиторами обратного захвата допамина. Венлафаксин и его активный метаболит при однократном или многократном введении снижают β-адренергические реакции. Они одинаково эффективно влияют на обратный захват нейротрансмиттера и связывание с рецепторами.
Венлафаксин фактически не имеет аффинности к мускариновым, холинергическим, H1-гистаминергическим или α1-адренорецепторам in vitro. Фармакологическое действие на эти рецепторы может быть связано с различными побочными реакциями, которые возникали также при применении других антидепрессантов, а именно: с антихолинергическими, седативными и сердечно-сосудистыми побочными реакциями.
Венлафаксин не подавляет активность МАО.
Исследования in vitro показали, что венлафаксин не имеет сродства к опиатным или бензодиазепиновым рецепторам.
Фармакокинетика. Венлафаксин экстенсивно метаболизируется при первом прохождении через печень с образованием активного метаболита ОДВ. T½ венлафаксина составляет 5±2 ч, а ОДВ — 11±2 ч. При многократном применении равновесные концентрации венлафаксина и ОДВ достигаются в течение 3 сут. Венлафаксин и ОДВ имеют линейную кинетику в диапазоне доз 75–450 мг/сут.
Абсорбция. После приема разовой дозы венлафаксина быстрого высвобождения абсорбируется почти 92% венлафаксина. Биодоступность составляет 40–45% вследствие пресистемного метаболизма. После применения венлафаксина быстрого высвобождения Cmax венлафаксина и ОДВ в плазме крови достигается в течение 2 и 3 ч соответственно. Прием пищи не влияет на биодоступность венлафаксина и ОДВ.
Распределение. Связывание венлафаксина и ОДВ с белками плазмы крови составляет 27 и 30% соответственно. Объем распределения венлафаксина при равновесной концентрации составляет 4,4±1,6 л/кг после в/в введения.
Метаболизм. Венлафаксин подвергается усиленному метаболизму в печени. Исследования in vitro и in vivo показали, что венлафаксин метаболизируется в его активный метаболит ОДВ с помощью системы CYP 2D6. Эти исследования показали также, что венлафаксин с помощью CYP 3A4 метаболизируется в менее активный метаболит N-дезметилвенлафаксин и что венлафаксин является слабым ингибитором CYP 2D6. Венлафаксин не подавляет CYP 1A2, CYP 2C9 или CYP 3A4.
Выведение. Венлафаксин и его метаболиты выводятся главным образом почками. Почти 87% дозы венлафаксина выявляют в моче в течение 48 ч или в виде неизмененного венлафаксина (5%), неконъюгированного ОДВ (29%), конъюгированного ОДВ (26%) или в виде других неактивных метаболитов (27%). Средний клиренс венлафаксина и ОДВ в стационарном состоянии составляет 1,3±0,6 и 0,4±0,2 л/ч/кг соответственно.
Особые категории больных
Пол и возраст. Пол и возраст пациента существенно не влияют на фармакокинетику венлафаксина и ОДВ.
Быстрые/медленные метаболизаторы CYP 2D6. Плазменная концентрация венлафаксина у медленных метаболизаторов CYP 2D6 выше, чем у быстрых метаболизаторов. Поскольку общая экспозиция (AUC) венлафаксина и ОДВ была сходной в обеих группах, нет потребности в различных схемах дозирования для этих двух групп.
Пациенты с нарушением функции печени. У пациентов с поражением печени класса А по классификации Чайлд — Пью (слабое поражение печени) и класса B (умеренное поражение печени) T½ венлафаксина и ОДВ удлинялся по сравнению с таковым у здоровых добровольцев. Общий клиренс венлафаксина и ОДВ снижался. Отмечалась высокая степень межсубъектной вариабельности. Относительно пациентов с тяжелым поражением печени данные ограничены.
Пациенты с нарушением функции почек. У пациентов, находящихся на диализе, T½ венлафаксина удлинялся примерно на 180%, а клиренс снижался примерно на 57% по сравнению с таковым у здоровых добровольцев. Для ОДВ отмечали удлинение T½ примерно на 142% и снижение клиренса на 56%. Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью и пациентам, находящимся на гемодиализе, необходима коррекция дозы.
Показания Венлаксор
лечение больших депрессивных эпизодов; профилактика рецидивов больших депрессивных эпизодов.
Применение Венлаксор
Венлаксор следует принимать внутрь во время еды, желательно в одно и то же время.
Большие депрессивные эпизоды. Рекомендуемая начальная доза венлафаксина составляет 75 мг/сут; ее следует применять за 2 или 3 приема. Пациентам, для которых начальная доза 75 мг/сут не является эффективной, можно повысить ее до максимальной — 375 мг/сут. Повышение дозы следует проводить с интервалом 2 нед и более. В тяжелых случаях дозу можно повышать с короткими интервалами, но не менее 4 дней.
Из-за риска развития дозозависимых побочных реакций повышение дозы следует проводить только после оценки клинической картины. Необходимо придерживаться минимальной эффективной дозы.
Лечение пациентов требует достаточно длительного времени, обычно нескольких месяцев и более. Эффективность лечения следует регулярно переоценивать в зависимости от конкретного случая. Длительное лечение может также быть целесообразным и для профилактики рецидивов больших депрессивных эпизодов. В большинстве случаев рекомендуемая доза, которую применяют для профилактики рецидивов больших депрессивных эпизодов, равна дозе, применяемой для лечения обычного эпизода депрессии.
После ремиссии лечение антидепрессивными лекарственными средствами необходимо продолжать не менее 6 мес.
Применение у пациентов пожилого возраста. Возраст пациента не требует изменения дозы. Однако при лечении пациентов пожилого возраста следует быть осторожными (например в связи с возможностью нарушения функции почек, вероятностью изменения чувствительности и аффинности к нейромедиаторам, что происходит с возрастом). В таком случае следует применять самую низкую эффективную дозу, а пациенты при повышении дозы должны находиться под пристальным наблюдением.
Применение у пациентов с печеночной недостаточностью. Пациентам с легкой или умеренной степенью печеночной недостаточности рекомендуется снизить суточную дозу на 50%. Однако, учитывая межиндивидуальную вариабельность клиренса, желательно к подбору дозы подходить индивидуально.
Данные по применению венлафаксина у пациентов с тяжелой степенью печеночной недостаточности ограничены. Поэтому при лечении таких пациентов следует быть осторожными и снижать суточную дозу более чем на 50%. Перед назначением препарата пациентам с тяжелой степенью печеночной недостаточности следует взвесить ожидаемую пользу и возможный риск.
Применение у пациентов с почечной недостаточностью. Хотя пациентам со скоростью клубочковой фильтрации 30–70 мл/мин коррекции дозы не требуется, в любом случае следует соблюдать осторожность. Пациентам, находящимся на гемодиализе, и пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации <30 мл/мин) рекомендуется снизить дозу на 50%. Учитывая межиндивидуальную вариабельность клиренса у таких пациентов, желательно к подбору дозы подходить индивидуально.
Синдром отмены после прекращения приема венлафаксина. Следует избегать резкого прекращения лечения венлафаксином. Поэтому после окончания лечения рекомендуется постепенное снижение дозы в течение 1–2 нед для снижения риска развития синдрома отмены. Однако период времени, необходимый для снижения дозы, и объем снижения дозы может зависеть от дозы, длительности терапии и конкретного пациента. У некоторых пациентов прекращение лечения следует осуществлять очень постепенно в течение месяцев или дольше. Если после снижения дозы или приостановления лечения возникают симптомы непереносимости, следует рассмотреть возможность возврата к ранее назначенной дозе. В дальнейшем врач может продолжать снижать дозу, но медленнее.
Дети. Венлафаксин не рекомендуется детям и подросткам в возрасте до 18 лет. Контролируемые клинические исследования у детей и подростков с большим депрессивным расстройством не продемонстрировали эффективности и не свидетельствуют в пользу применения венлафаксина у этих пациентов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Противопоказания
повышенная чувствительность к венлафаксину или какому-либо компоненту препарата. Сопутствующая терапия с любыми ингибиторами МАО (с обратимыми, необратимыми, селективными и неселективными). Пациенты с высоким риском тяжелой желудочковой аритмии (например со значительной дисфункцией левого желудочка сердца III–IV функционального класса по NYHA). Тяжелая степень АГ (АД 180/115 мм рт. ст. и выше до начала терапии). Закрытоугольная глаукома. Тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность. Нарушение мочеиспускания в связи с недостаточным оттоком мочи (например заболевания предстательной железы).
Побочные эффекты
резюме профиля безопасности. Побочные реакции, о которых сообщали в клинических исследованиях: очень часто (>1/10) тошнота, сухость во рту, головная боль и повышенное потоотделение (включая ночное).
Побочные реакции в виде таблицы. Побочные реакции распределены по системам органов, частоте и уменьшению серьезности в каждой категории частоты. Частота определяется: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000); неизвестна (невозможно подсчитать по имеющимся данным).
|Система органов
|Очень часто
|Часто
|Нечасто
|Редко
|Очень редко
|Частота неизвестна
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Агранулоцитоз*, апластическая анемия*, панцитопения*, нейтропения*
|Тромбоцитопения*
|Со стороны иммунной системы
|Анафилактическая реакция*
|Со стороны эндокринной системы
|Неадекватная секреция антидиуретического гормона*
|Повышенный уровень пролактина в крови*
|Нарушения метаболизма и питания
|Сниженне аппетита
|Гипонатриемия*
|Психические расстройства
|Бессонница
|Спутанность сознания*, деперсонализация*, аномальные сновидения, нервозность, снижение либидо, ажитация*, аноргазмия
|Мания, гипомания, галлюцинации, дереализация, аномальный оргазм, бруксизм*, апатия
|Бред*
|Суицидальные идеи и суицидальное поведение*а, агрессия*б
|Со стороны нервной системы
|Головная боль*в, головокружение, вялость
|Акатизия*, тремор, парестезия, дисгевзия
|Синкопе, миоклонус, нарушения равновесия*, нарушения координации*, дискинезия*
|Злокачественный нейролептический синдром*, серотониновый синдром*, судороги, дистония*
|Поздняя дискинезия*
|Со стороны органа зрения
|Нарушения зрения, расстройство аккомодации, включая нечеткость зрения, мидриаз
|Закрытоугольная глаукома*
|Со стороны органа слуха, вестибулярного аппарата
|Звон в ушах*
|Вертиго
|Со стороны серца
|Тахикардия, ускоренное сердцебиение*
|Желудочковая тахикардия по типу пируэт*, желудочковая тахикардия*, фибрилляция желудочков, удлинение интервала Q–T на ЭКГ*
|Стрессовая кардиомиопатия (кардиомиопатия такоцубо)*
|Со стороны сосудистой системы
|АГ, приливы
|Ортостатическая гипотензия, артериальная гипотензия*
|Со стороны дыхания, грудной клетки и средостения
|Одышка*, зевота
|Интерстициальная болезнь легких*, легочная эозинофилия*
|Со стороны пищеварительного тракта
|Тошнота, сухость во рту, запор
|Диарея*, рвота
|Желудочно-кишечное кровотечение*
|Панкреатит*
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Аномальные результаты печеночных проб*
|Гепатит*
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Гипергидроз* (включая ночное повышенное потоотделение)*
|Сыпь, зуд*
|Крапивница*, алопеция*, экхимозы, ангионевротический отек*, реакция фоточувствительности
|Синдром Стивенса — Джонсона*, токсический эпидермальный некролиз*, мультиформная эритема*
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Гипертонус
|Рабдомиолиз*
|Со стороны мочевыделительной системы
|Затрудненное мочеиспусканне, задержка мочи, поллакиурия*
|Недержание мочи
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Меноррагия*, метроррагия*, эректильная дисфункцияб, расстройство эякуляцииб
|Послеродовые кровотеченияг
|Общие реакции и нарушения в месте введения
|Утомляемость, астения, озноб*
|Кровотечение слизистой оболочки*
|Лабораторные показатели
|Увеличение массы тела, уменьшение массы тела, повышение уровня ХС в крови
|Удлинение времени кровотечения
*Пострегистрационный опыт.
аИзвестно о случаях суицидальных мыслей и суицидального поведения при терапии венлафаксином или сразу после прекращения лечения.
бсм. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
вВ объединенных клинических испытаниях частота головной боли при применении венлафаксина и в группе плацебо была одинаковой.
гОб этом событии сообщали для терапевтического класса селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС)/СИОЗСН) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и Применение в период беременности или кормления грудью).
Прекращение лечения. Риск развития симптомов отмены может зависеть от нескольких факторов, в том числе от продолжительности лечения и дозы, а также от скорости снижения дозы. Головокружение, сенсорные нарушения (включая парестезии), нарушения сна (в том числе бессонница и глубокий сон), возбуждение или беспокойство, тошнота и/или рвота, тремор и боли, гриппоподобный синдром, нарушения зрения и АГ являются наиболее распространенными реакциями отмены, о которых сообщалось. В основном выраженность указанных симптомов легкая или умеренная; однако у некоторых пациентов они могут быть тяжелыми. Поэтому при прекращении лечения рекомендуется постепенно снижать дозу венлафаксина в течение нескольких недель или месяцев, в зависимости от потребностей больного. Однако у некоторых пациентов возникали агрессия в тяжелой форме и суицидальные мысли при снижении дозы или прекращении приема (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Дети. В целом профиль побочных реакций венлафаксина (в плацебо-контролируемых клинических исследованиях) у детей и подростков (в возрасте от 6 до 17 лет) был сходен с взрослыми, поскольку и у взрослых снижался аппетит, наблюдали уменьшение массы тела, увеличивалось АД и повышался уровень ХС в сыворотке крови. В педиатрических клинических исследованиях наблюдались побочные реакции, связанные с суицидальными мыслями. Сообщалось об увеличении враждебности и в случае особых депрессивных нарушений — о самоповреждениях. У педиатрических пациентов также наблюдали такие побочные реакции, как боль в животе, беспокойство, диспепсия, кровоизлияния, кровотечение из носа и миалгии.
Особые указания
риск суицида/суицидальные мысли или ухудшение клинического состояния. Депрессия характеризуется повышенным риском суицидальных мыслей, нанесением себе вреда и попытками самоубийства (суицидальные действия). Этот риск существует до достижения значительной ремиссии. Поскольку возможно отсутствие улучшения состояния в первые несколько недель или в течение длительного времени после начала лечения, пациентам требуется тщательное наблюдение до улучшения их состояния. Общий опыт лечения антидепрессантами показывает, что риск суицида может повышаться на ранних этапах выздоровления.
Другие психические расстройства, при которых назначают венлафаксин, могут также характеризоваться повышенным риском суицидальных действий. Кроме того, эти расстройства могут сопровождаться большим депрессивным расстройством, поэтому при лечении пациентов с другими психическими нарушениями следует соблюдать те же меры безопасности, как и при лечении пациентов с большим депрессивным расстройством.
Пациенты, в анамнезе которых указаны суицидальные действия, а также пациенты с выраженной степенью суицидального мышления еще до начала лечения имеют более высокий риск возникновения мыслей о самоубийстве или попыток самоубийства и должны находиться под пристальным наблюдением во время лечения. В ходе плацебо-контролируемых клинических исследований метаанализ применения антидепрессантов у взрослых пациентов с психическими расстройствами показал повышенный риск суицидального поведения по сравнению с плацебо у пациентов в возрасте до 25 лет.
Во время лечения венлафаксином, и особенно на ранней стадии лечения, а также после изменения дозы необходимо тщательное наблюдение за пациентами и особенно за пациентами группы риска.
Пациентов (а также лиц, которые ухаживают за пациентами) нужно предупредить о необходимости контроля за ухудшением клинического состояния, появлением суицидальных действий или мыслей и необычными изменениями поведения, а также о том, что при появлении подобных симптомов следует немедленно обращаться к врачу.
Дети. Венлафаксин не следует применять при лечении детей и подростков в возрасте до 18 лет. Признаки поведения, свидетельствующие о суицидальных наклонностях (попытки самоубийства и суицидальные мысли), а также об агрессивности (в основном агрессивность, враждебное поведение, гнев), чаще наблюдались в клинических исследованиях у детей и подростков, получавших антидепрессантную терапию, чем у получавших плацебо. Если с учетом клинической необходимости принимается решение начинать это лечение, за пациентом необходимо внимательно наблюдать, чтобы своевременно выявить признаки поведения, свидетельствующие о суицидальных наклонностях. К тому же количество данных о безвредности препарата для детей и подростков в течение длительного периода, в том числе о влиянии на рост, созревание, когнитивное развитие и развитие поведения, недостаточно.
Мания/гипомания. У пациентов с расстройствами настроения, которые получают антидепрессанты, включая венлафаксин, может развиться мания или гипомания. Как и другие антидепрессанты, венлафаксин следует назначать с осторожностью пациентам с биполярными расстройствами в семейном анамнезе.
Агрессия. У пациентов, которые получают антидепрессанты, включая венлафаксин, может развиться агрессия. Об этом сообщалось в начале лечения, после изменения дозы и после прекращения лечения. Как и другие антидепрессанты, венлафаксин следует назначать с осторожностью пациентам с агрессией в анамнезе.
Акатизия/психомоторное беспокойство. Применение венлафаксина сопровождается развитием акатизии, которое субъективно характеризуется неприятным или тревожным беспокойством и необходимостью частого передвижения, которое сопровождается неспособностью спокойно сидеть или стоять. Чаще всего это возникает в первые несколько недель лечения. Для пациентов, у которых развиваются такие симптомы, повышение дозы может оказаться губительным.
Серотониновый синдром. Во время лечения венлафаксином существует риск возникновения серотонинового синдрома, потенциально опасного для жизни состояния, особенно при одновременном применении других препаратов, влияющих на серотонинергическую систему нейромедиаторов (включая триптаны, СИОЗС, СИОЗСН, амфетамины, литий, сибутрамин, зверобой (Hypericum perforatum), фентанил и его аналоги, трамадол, декстрометорфан, тапентадол, петидин, метадон и пентазоцин), с лекарственными средствами, ухудшающими метаболизм серотонина (такими как ингибиторы МАО, например метиленовый синий), с прекурсорами серотонина (например, добавки триптофана) или с антипсихотиками или другими антагонистами дофамина. Симптомы серотонинового синдрома могут включать изменения психического состояния (например, тревожное возбуждение, галлюцинации, кому), расстройства вегетативной нервной системы (например, тахикардию, нестабильное АД, гипертермию), нервно-мышечные нарушения (например, гиперрефлексию, нарушение координации) и/или желудочно кишечные расстройства (например, тошноту, рвоту, диарею). Тяжелая форма серотонинового синдрома может напоминать злокачественный нейролептический синдром, включающий гипертермию, мышечную ригидность, нестабильность вегетативной нервной системы с возможными резкими изменениями жизненно важных показателей и изменениями психического состояния.
Если одновременное применение венлафаксина с другими средствами, которые могут влиять на серотонинергическую и/или дофаминергическую системы нейропередачи, клинически обосновано, рекомендуется тщательное наблюдение за пациентами, особенно в начале лечения и при повышении дозы.
Одновременное применение венлафаксина с предшественниками серотонина (например, диетическими добавками, содержащими триптофан) не рекомендуется.
Злокачественный нейролептический синдром. С осторожностью применять у пациентов, которые принимают нейролептики, в связи с риском развития злокачественного нейролептического синдрома.
Закрытоугольная глаукома. В связи с приемом венлафаксина есть сообщения о мидриазе. Поэтому рекомендуется, чтобы за пациентами с повышенным внутриглазным давлением или с риском развития острой закрытоугольной глаукомы было установлено тщательное наблюдение.
АД. Венлафаксин, в зависимости от дозы, может повышать АД. В некоторых случаях при послерегистрационном применении наблюдалось сильное повышение АД, требовавшее неотложного лечения. Перед началом применения венлафаксина необходимо проверять АД и тщательно контролировать имеющуюся АГ. АД рекомендуется измерять периодически — в начале лечения и после повышения дозы. Рекомендуется соблюдать осторожность в отношении пациентов, у которых основное заболевание могло быть вызвано повышением АД, например у пациентов с нарушением сердечной функции.
ЧСС. Возможно повышение ЧСС, особенно во время применения венлафаксина в высоких дозах. Пациентам, общее состояние которых зависит от ЧСС, следует быть осторожными.
Заболевания сердца и риск аритмии. Применение венлафаксина не исследовали у пациентов, недавно перенесших инфаркт миокарда или с декомпенсированной сердечной недостаточностью. Поэтому таким пациентам венлафаксин следует применять с осторожностью.
В период послерегистрационного применения венлафаксина поступали сообщения о случаях пролонгации интервала Q–T, желудочковой тахикардии типа пируэт, желудочковой тахикардии и летальных аритмий, в частности при передозировке или у пациентов с другими факторами риска пролонгации интервала Q–T/желудочковой тахикардии типа пируэт. В начале лечения венлафаксином необходимо учитывать соотношение риска и пользы у пациентов с высокой степенью риска серьезных сердечных аритмий или пролонгации интервала Q–T.
Судороги. Во время терапии венлафаксином возможны судороги. Венлафаксин следует применять с осторожностью у пациентов с судорогами в анамнезе. За такими пациентами следует установить тщательное наблюдение. При развитии судорог лечение следует прекратить.
Гипонатриемия. При применении венлафаксина может развиваться гипонатриемия и/или синдром недостаточной секреции антидиуретического гормона. Это чаще всего отмечали у пациентов при дегидратации или при уменьшении объема крови. Пациенты пожилого возраста, больные, принимающие диуретики, и наоборот, находящиеся в состоянии дегидратации, имеют повышенный риск развития гипонатриемии.
Аномальные кровотечения. Лекарственные препараты, которые подавляют захват серотонина, могут приводить к снижению функции тромбоцитов. Кровотечения, связанные с применением СИОЗС и СИОЗСН, варьируют от экхимозов, гематом, эпистаксиса и петехий до желудочно-кишечных и опасных для жизни кровотечений. Риск возникновения кровотечений может быть повышен у пациентов, принимающих венлафаксин. Как и другие СИОЗС, венлафаксин следует с осторожностью применять у пациентов, склонных к кровотечениям, включая пациентов, принимающих антикоагулянты или ингибиторы функции тромбоцитов.
СИОЗС/ИОЗСН могут повысить риск послеродовых кровотечений (см. Применение в период беременности или кормления грудью и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
ХС сыворотки крови. Клинически значимое повышение уровня ХС в сыворотке крови было зарегистрировано у 5,3% пациентов, принимавших венлафаксин, и у 0,0% пациентов, принимавших плацебо в течение 3 мес в плацебо-контролируемых клинических испытаниях. При длительном лечении венлафаксином необходимо измерять уровень ХС в сыворотке крови.
Одновременное применение со средствами для уменьшения массы тела. Безопасность и эффективность применения венлафаксина в сочетании с лекарственными средствами для уменьшения массы тела, включая фентермин, не установлены. Не рекомендуется сочетанное применение венлафаксина и средств для уменьшения массы тела. Венлафаксин не показан для уменьшения массы тела ни в виде монотерапии, ни в комбинации с другими средствами.
Половая дисфункция. СИОЗСН могут быть причиной половой дисфункции. Поступали сообщения о продолжительной половой дисфункции, несмотря на прекращение приема СИЗЗСН.
Прекращение лечения. Хорошо известно, что эффекты прекращения лечения наблюдаются при применении антидепрессантов, и иногда эти эффекты могут быть длительными и серьезными. Суицид/суицидальные мысли и агрессия наблюдались у пациентов во время изменения режима дозирования венлафаксина, в том числе во время прекращения лечения. Поэтому за состоянием пациентов следует тщательно наблюдать при снижении дозы или прекращении лечения.
При прекращении лечения обычно возникают симптомы отмены, особенно при резком прекращении. В ходе клинических испытаний побочные реакции после прекращения лечения (во время и после постепенного снижения дозы) проявлялись примерно у 31% пациентов, получавших венлафаксин, и у 17% пациентов, получавших плацебо.
Риск развития симптомов отмены может зависеть от нескольких факторов, в том числе от продолжительности лечения и дозы, а также от скорости снижения дозы. Головокружение, сенсорные нарушения (включая парестезии), нарушения сна (в том числе бессонница и глубокий сон), возбуждение или беспокойство, тошнота и/или рвота, тремор и головная боль, нарушения зрения и АГ являются самыми распространенными реакциями отмены, о которых сообщалось. В основном указанные симптомы являются легкими или умеренными; однако у некоторых пациентов они могут быть тяжелыми. Симптомы обычно возникают в первые несколько дней после прекращения лечения, но зарегистрировано несколько случаев появления таких симптомов у пациентов, случайно пропустивших прием дозы препарата. Обычно эти симптомы исчезают без лечения в течение 2 нед, хотя у отдельных больных они могут присутствовать дольше (2–3 мес и более). Поэтому при прекращении лечения рекомендуется постепенно снижать дозу венлафаксина в течение нескольких недель или месяцев, в зависимости от потребностей больного. У некоторых пациентов прекращение лечения может занять несколько месяцев или более.
Сухость во рту. При лечении венлафаксином может возникать ощущение сухости во рту. Это может повысить риск кариеса, и пациентам следует напомнить о важности гигиены зубов.
Сахарный диабет. У пациентов с сахарным диабетом применение СИОЗС или венлафаксина может изменить гликемический контроль. Может возникнуть необходимость в изменении дозы инсулина и/или пероральных противодиабетических препаратов.
Взаимодействие лекарственное средство — лабораторный анализ. Сообщалось, что у пациентов, получавших венлафаксин, определяется ложное наличие фенциклидина и амфетамина при скрининг-анализе мочи из-за отсутствия специфичности. Наличие ложноположительных результатов анализов ожидается в течение нескольких дней после прекращения терапии венлафаксином. Венлафаксин можно отличить от фенциклидина и амфетамина подтверждающими исследованиями, такими как газовая хроматография/масс-спектрометрия.
Лактоза. Таблетки Венлаксор содержат лактозу. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или мальабсорбцией глюкозы/галактозы не следует применять этот препарат.
Соединения натрия. Это лекарственное средство содержит натрия крахмалгликолят (тип А). Следует соблюдать осторожность при применении у пациентов, придерживающихся натрий-контролируемой диеты.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Количество данных о применении венлафаксина у беременных недостаточно.
Исследования на животных доказывают репродуктивную токсичность. Потенциальный риск для человека неизвестен. Беременным можно применять венлафаксин только тогда, когда ожидаемая польза превышает возможные риски.
Также как и в случае с другими СИОЗС и СИОЗСН, симптомы прекращения лечения могут появиться у новорожденных, если беременная применяла венлафаксин незадолго до родов. У некоторых новорожденных, подвергшихся влиянию венлафаксина в III триместр беременности, развились осложнения, для лечения которых необходимо было кормление через зонд, применение аппарата искусственного дыхания и длительная госпитализация. Такие осложнения могут появиться сразу после родов.
Данные наблюдений указывают на повышенный риск (менее чем в 2 раза) послеродового кровотечения после воздействия СИОЗС/СИОЗСН за месяц до родов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Эпидемиологические данные свидетельствуют, что применение СИОЗС в период беременности, особенно в поздний период беременности, может повысить риск персистирующей легочной гипертензии у новорожденных. Хотя клинических исследований связи персистирующей легочной гипертензии у новорожденных с применением СИОЗСН не проводили, учитывая похожий механизм действия (ингибирование обратного захвата серотонина), нельзя исключить такой возможный риск применения венлафаксина.
При применении СИОЗС/СИОЗСН матерью на поздних сроках беременности у новорожденного могут наблюдаться следующие симптомы: возбудимость, дрожь, гипотония, постоянный плач, затрудненное сосание или нарушение сна. Причиной этих симптомов может быть серотонинергическое действие или они могут быть симптомами воздействия. В большинстве случаев эти осложнения наблюдаются сразу после родов или развиваются в течение 24 ч.
Кормление грудью. Венлафаксин и его метаболит ОДВ проникают в грудное молоко в значительном количестве. Опыт, полученный в послерегистрационный период, свидетельствует о плаче, возбудимости и нарушениях сна у младенцев. Симптомы, наблюдаемые после отмены венлафаксина, отмечают также после прекращения кормления грудью. Нельзя исключить риск для младенцев, которых кормили грудью. Поэтому решение о кормлении ребенка грудью или его прекращении, или о продолжении/прекращении терапии венлафаксином следует принимать, оценив пользу кормления грудью для ребенка и пользу терапии венлафаксином для матери.
Фертильность. Снижение фертильности наблюдалось в исследовании, в котором самцы и самки крыс подвергались воздействию ОДВ. Значимость этого открытия в человеческой популяции неизвестна.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Любая терапия психотропными препаратами может нарушать способность мыслить или выполнять двигательные функции. Учитывая побочные эффекты со стороны ЦНС, пациентам, которые принимают венлафаксин, следует удостовериться, что способность к концентрации внимания и координации движений не нарушена.
Взаимодействия
ингибиторы МАО
Необратимые неселективные ингибиторы МАО. Одновременное применение венлафаксина с необратимыми неселективными ингибиторами МАО противопоказано. Применение венлафаксина можно начинать не ранее чем через 14 сут после завершения терапии с необратимыми неселективными ингибиторами МАО. После отмены венлафаксина следует подождать не менее 7 сут перед началом терапии необратимыми неселективными ингибиторами МАО.
Обратимые селективные ингибиторы МАО-А (моклобемид). Из-за риска развития серотонинового синдрома комбинация венлафаксина с обратимыми селективными ингибиторами МАО, такими как моклобемид, противопоказана. Применение венлафаксина можно начинать не ранее чем через 14 сут после завершения терапии обратимыми ингибиторами МАО. После отмены венлафаксина следует подождать не менее 7 сут перед началом терапии обратимыми ингибиторами МАО.
Обратимые неселективные ингибиторы МАО (линезолид). Одновременное применение антибиотика линезолида (слабый обратимый неселективный ингибитор МАО) с венлафаксином противопоказано.
Сообщалось о тяжелых побочных реакциях у пациентов, недавно прекративших лечение ингибиторами МАО и начавших терапию венлафаксином или прекративших лечение венлафаксином незадолго до начала приема ингибиторов МАО. Эти реакции включали тремор, миоклонус, усиленное потоотделение, тошноту, рвоту, гиперемию, головокружение и гипертермию с признаками, подобными злокачественному нейролептическому синдрому, судороги и летальный исход.
Серотониновый синдром. Как и при применении других серотонинергических средств, при лечении венлафаксином может развиться серотониновый синдром, в частности, при одновременном применении с лекарственными средствами, которые влияют на серотонинергическую нейромедиаторную систему (включая триптаны, СИОЗС, СИОЗСН, амфетамины, литий, сибутрамин, препараты зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum), фентанил и его аналоги, трамадол, декстрометорфан, тапентадол, петидин, метадон, пентазоцин), с лекарственными средствами, которые ухудшают метаболизм серотонина (включая ингибиторы МАО, например метиленовый синий), с предшественниками серотонина (например, с триптофаном) или с антипсихотиками или другими антагонистами дофамина.
Симптомы серотонинового синдрома включают изменения психического статуса, вегетативную лабильность, нейромышечные нарушения и/или симптомы со стороны ЖКТ.
Если одновременное применение венлафаксина и СИОЗС, СИОЗСН или агониста серотониновых рецепторов (триптофана) клинически обусловлено, рекомендуется тщательное наблюдение за пациентами, особенно в начале лечения и при повышении дозы. Одновременное применение венлафаксина с предшественниками серотонина (такими как триптофан) не рекомендуется.
Средства, влияющие на ЦНС. Риск применения венлафаксина в сочетании с другими лекарственными средствами, влияющими на ЦНС, не был систематически исследован. Поэтому следует быть осторожными, применяя венлафаксин в комбинации с другими лекарственными средствами, влияющими на ЦНС.
Этанол. Снижение умственной и двигательной активности под влиянием этанола не усиливается после применения венлафаксина, однако пациенты должны воздерживаться от употребления алкогольных напитков во время применения препарата.
Лекарственные средства, удлиняющие интервал Q–T. При применении венлафаксина с другими лекарственными средствами, удлиняющими интервал Q–Tc, повышается риск пролонгации интервала Q–Tc и/или желудочковых аритмий (например, torsades de pointes). Следует избегать одновременного применения таких лекарственных средств.
К соответствующим типам лекарственных средств относятся:
– антиаритмические средства класса Ia и III (например, хинидин, амиодарон, соталол, дофетилидин);
– некоторые антипсихотические средства (например, тиоридазин);
– некоторые антибиотики группы макролидов (например, эритромицин);
– некоторые антигистаминные препараты;
– некоторые антибиотики группы хинолина (например, моксифлоксацин).
Данный перечень не является исчерпывающим, поэтому следует избегать применения лекарственных средств, которые значительно увеличивают интервал Q–T.
Влияние других лекарственных средств на венлафаксин
Кетоконазол (ингибитор CYP 3A4). Исследование влияния фармакокинетики кетоконазола на быстрых и медленных метаболизаторов CYP 2D6 продемонстрировало увеличение AUC венлафаксина (70 и 21% у медленных и быстрых метаболизаторов CYP 2D соответственно) и ОДВ (33 и 23% у ММ и БМ CYP 2D6 соответственно) после применения кетоконазола. При одновременном применении ингибиторов CYP 3A4 (например атазанавира, кларитромицина, индинавира, итраконазола, вориконазола, посаконазола, кетоконазола, нелфинавира, ритонавира, саквинавира, телитромицина) и венлафаксина могут повышаться уровни венлафаксина и ОДВ. Поэтому следует соблюдать осторожность при одновременном применении ингибитора CYP 3A4 и венлафаксина.
Влияние венлафаксина на другие лекарственные средства
Литий. При одновременном применении венлафаксина и лития может развиться серотониновый синдром.
Диазепам. Венлафаксин не влияет на фармакокинетику и фармакодинамику диазепама и его активного метаболита дезметилдиазепама. Диазепам не влияет на фармакокинетику венлафаксина и ОДВ. Неизвестно, существует ли фармакокинетическое и/или фармакодинамическое взаимодействие с другими бензодиазепинами.
Имипрамин. Имипрамин не влияет на фармакокинетику венлафаксина и ОДВ. Венлафаксин не влияет на фармакокинетику имипрамина и 2-OH-имипрамина. Наблюдалось дозозависимое увеличение AUC 2-OH-дезимипрамина в 2,5–4,5 раза при назначении венлафаксина в дозе 75–150 мг/сут. Клиническая значимость этого взаимодействия неизвестна. Следует соблюдать осторожность при одновременном применении венлафаксина и имипрамина.
Галоперидол. В ходе исследования фармакокинетики галоперидола отмечали 42% снижение почечного клиренса, 88% повышение Cmax в плазме крови и 70% увеличение AUC галоперидола без изменения его T½. Этот факт следует учитывать при одновременном применении галоперидола и венлафаксина.
Рисперидон. Венлафаксин увеличивает AUC рисперидона на 50%, но существенно не изменяет фармакокинетику активных компонентов (рисперидона и 9-гидроксирисперидона). Клиническая значимость этого взаимодействия неизвестна.
Метопролол. Одновременное применение венлафаксина и метопролола у здоровых добровольцев в ходе исследования фармакокинетики обоих препаратов приводило к повышению плазменной концентрации метопролола примерно на 30–40%, не изменяя при этом плазменную концентрацию его активного метаболита α-гидроксиметопролола. Клиническая значимость этого явления у пациентов с АГ неизвестна. Метопролол не изменяет фармакокинетику венлафаксина и его активного метаболита ОДВ. Следует соблюдать осторожность при одновременном применении венлафаксина и метопролола.
Индинавир. При одновременном применении венлафаксина с индинавиром AUC индинавира уменьшается на 28% и Cmax — на 36%. Фармакокинетические параметры венлафаксина и его метаболита ОДВ не изменяются. Клиническая значимость этого взаимодействия неизвестна.
Варфарин. Венлафаксин может усиливать антикоагулянтный эффект варфарина.
Циметидин. В состоянии равновесия циметидин ингибировал метаболизм венлафаксина «первого прохождения», но существенно не влиял на образование и выведение ОДВ. Однако у пациентов пожилого возраста и пациентов с нарушением функции печени лекарственное взаимодействие может быть выраженным.
Препараты, ингибирующие CYP 2D6. Исследования in vitro и in vivo показали, что венлафаксин метаболизируется в активный метаболит ОДВ под влиянием CYP 2D6. Этот изофермент, который отвечает за генетический полиморфизм, является главным для метаболизма многих антидепрессантов. Таким образом, существует возможность лекарственного взаимодействия между венлафаксином и препаратами — ингибиторами CYP 2D6. Лекарственные взаимодействия, которые приводят к снижению преобразования венлафаксина в ОДВ, потенциально повышают плазменную концентрацию венлафаксина и снижают концентрацию его активного метаболита. Профиль фармакокинетики венлафаксина у пациентов, получавших один ингибитор CYP 2D6 в одно и то же время, не может существенно отличаться от профиля таковой у пациентов с малой метаболической способностью CYP 2D6; по этой причине корректировать дозу не нужно.
Препараты, которые метаболизируются под действием изоферментов цитохрома P450. Венлафаксин не ингибирует толбутамид (субстрат CYP 1A2), CYP 2C19, CYP 3A4, метаболизм кофеина.
Пероральные противозачаточные средства. В послерегистрационный период сообщали о случаях нежелательной беременности у женщин, принимавших пероральные противозачаточные средства одновременно с венлафаксином. Нет достаточных доказательств, что эти беременности были результатом лекарственного взаимодействия с венлафаксином. Исследования взаимодействия с гормональными препаратами не проводились.
Антигипертензивные и противодиабетические средства. Не выявлено клинически значимых взаимодействий венлафаксина с антигипертензивными и противодиабетическими препаратами.
Оценка потенциальной пользы комбинированной терапии венлафаксином и другими антидепрессантами не проводилась.
Польза комбинации электросудорожной терапии с лечением венлафаксином не оценивалась.
После завершения лечения венлафаксином повышение уровня клозапина имело временную связь с проявлением побочных эффектов, включая судорожные припадки.
Венлафаксин соединяется с белками плазмы крови на 27%, тогда как ОДВ — на 30%. Таким образом, возможные лекарственные взаимодействия, обусловленные сочетанием с белками венлафаксина и его основного метаболита, не ожидаются. Венлафаксин не ингибирует толбутамид — субстрат CYP 1A2 in vitro, не ингибирует метаболизм кофеина; не ингибирует CYP 2C19 in vitro; не ингибирует CYP 3A4 in vitro; венлафаксин является слабым ингибитором CYP 2D6; в связи с тем, что эллиминация венлафаксина происходит с помощью CYP 2D6 и CYP 3A4, нежелательно применять одновременно эти сильные ингибиторы изоферментов.
Передозировка
симптомы: тахикардия, изменение уровня сознания (варьирует от сонливости до комы), мидриаз, судороги, рвота, изменения на ЭКГ (удлинение интервала Q–T, блокада нервных волокон, удлинение QRS), желудочковая тахикардия и брадикардия, артериальная гипотензия, вертиго. Возможен риск летального исхода.
В опубликованных ретроспективных исследованиях сообщается, что передозировка венлафаксина может быть связана с повышенным риском летального исхода по сравнению с тем, что наблюдался у пациентов, получавших антидепрессанты группы СИОЗС, но меньше, чем у применявших трициклические антидепрессанты. Эпидемиологические исследования показали, что у пациентов, получавших венлафаксин, больше факторов, вызывающих риск суицида, чем у пациентов, получавших СИОЗС. Не ясно, связаны ли эти выводы о повышенном риске летального исхода с токсичностью венлафаксина при передозировке или с индивидуальными особенностями пациентов, получавших венлафаксин. Для устранения риска передозировки венлафаксин следует назначать в небольшом количестве в соответствии с качественной практикой лечения пациентов.
Лечение. Рекомендуется общая поддерживающая и симптоматическая терапия; мониторинг сердечного ритма и жизненных показателей. Если существует риск аспирации, вызывание рвоты не рекомендуется. Если препарат принят недавно и больной находится в сознании, следует провести промывание желудка. Назначение активированного угля может также уменьшить всасывание действующего вещества. Эффективность таких мероприятий, как форсированный диурез, диализ, гемоперфузия и обменное переливание крови, маловероятна. Специфический антидот венлафаксина неизвестен.
Условия хранения
в оригинальной упаковке для защиты от света при температуре не выше 25 °C.