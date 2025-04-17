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Венлаксор
®
(Venlaxor)
Венлаксор
®
(Venlaxor)
Чернигов
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Открыто
Закроется в 21:00
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1218,89
Экономия при брони:
-85,03 грн
1133,86
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бахмач, ул. Героев Украины, 35
112.6 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1035,04
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1101,00
Экономия при брони:
-21,00 грн
1080,00
грн
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Вета
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
114.5 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
520,01
грн
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Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1134,04
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1101,00
Экономия при брони:
-21,00 грн
1080,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1113,00
Экономия при брони:
-40,48 грн
1072,52
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1113,09
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
121.7 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1261,50
Экономия при брони:
-45,86 грн
1215,64
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 36
122.0 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1133,69
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
122.7 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
851,70
грн
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Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1113,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
122.7 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
841,21
Экономия при брони:
-30,59 грн
810,62
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 14
123.6 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
666,63
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Приозерная, 2
123.9 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
666,63
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
829,00
Экономия при брони:
-83,00 грн
746,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
126.2 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1113,00
Экономия при брони:
-40,48 грн
1072,52
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
126.5 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1135,87
Экономия при брони:
-41,30 грн
1094,57
грн
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Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
127.6 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1125,50
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
127.8 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
952,68
Экономия при брони:
-34,64 грн
918,03
грн
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Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 9
128.2 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1244,80
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
128.2 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1133,10
Экономия при брони:
-41,15 грн
1091,95
грн
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