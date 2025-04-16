Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1136,94
Экономия при брони: -60,94 грн
1076,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1099,13
Экономия при брони: -23,13 грн
1076,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 30
11.1 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 11
12.4 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
21.0 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1101,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
30.4 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1140,51
Экономия при брони: -64,51 грн
1076,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Ботаническая, 6
30.6 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1033,00 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Долинская, ул. Новая, 88/106
50.3 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1035,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Долинская, ул. Чкалова, 69
50.4 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1033,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Долинская, ул. Соборности Украины, 9
51.6 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1046,11 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
61.3 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1206,00
Экономия при брони: -85,00 грн
1121,00 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, пл. Свободы, 16
69.5 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1167,14
Экономия при брони: -54,19 грн
1112,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-М
105.1 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1033,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
106.3 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
373,11
Экономия при брони: -0,03 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
106.6 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1099,61
Экономия при брони: -88,61 грн
1011,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
107.6 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1149,59
Экономия при брони: -138,59 грн
1011,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
107.8 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1012,22 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
798,00
Экономия при брони: -80,00 грн
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1126,42
Экономия при брони: -115,42 грн
1011,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
108.6 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1099,61
Экономия при брони: -88,61 грн
1011,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
108.6 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1099,61
Экономия при брони: -88,61 грн
1011,00 грн