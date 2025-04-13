Харьков (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках в Харьков
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
6.9 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Краснокутск, ул. Горянская, 2-А
77.5 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чутово, ул. Полтавский Шлях, 106
84.1 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1035,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Копылы, ул. Запорожца Игоря, 2-Б
126.7 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1128,21 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
128.5 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1150,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
130.2 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1086,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 78
130.6 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
555,74
Экономия при брони: -23,61 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
130.8 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1312,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
133.7 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1139,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
133.7 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Петропавловская, 74
144.5 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1030,63 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, просп. Победы, 115
148.3 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1143,70
Экономия при брони: -0,10 грн
1143,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Сумской терробороны, 22/1
149.4 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1176,50
Экономия при брони: -63,71 грн
1112,79 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Шевченко, 73/14
164.8 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 34
166.7 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1033,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Самар, ул. Гетманская, 19
167.4 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1033,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Шахтерское, ул. Шахтерской Славы, 9
182.8 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1168,95
Экономия при брони: -56,17 грн
1112,78 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
190.7 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1119,30
Экономия при брони: -0,10 грн
1119,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
803,00
Экономия при брони: -94,00 грн
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1151,72
Экономия при брони: -33,72 грн
1118,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
190.9 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1133,60 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
195.0 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1100,00 грн