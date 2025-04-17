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Венлаксор
®
(Venlaxor)
Венлаксор
®
(Venlaxor)
Винница
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, ул. Соборная, 11
62.5 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1040,93
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, пер. Тихий, 2
73.8 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
788,27
Экономия при брони:
-32,40 грн
755,87
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 29
74.0 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1041,38
грн
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Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
760,00
Экономия при брони:
-22,80 грн
737,20
грн
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Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1199,00
Экономия при брони:
-47,96 грн
1151,04
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 19
105.0 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1045,68
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
126.5 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1040,70
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
137.1 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
771,80
грн
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Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
806,74
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 44
138.4 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1210,41
Экономия при брони:
-84,20 грн
1126,21
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ракитное, ул. Майская, 10-А
151.4 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
739,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 36
151.8 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
666,63
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ракитное, ул. Школьная, 64
152.2 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
739,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Лысянка, пл. Мира, 8-А
169.3 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1137,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
1136,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Звенигородка, просп. Шевченко Тараса, 26
179.8 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1137,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
1136,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Университетская, 3/9
188.1 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1198,50
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 3
189.9 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1201,40
грн
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Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Коростень, ул. Грушевского, 20
190.7 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1144,00
Экономия при брони:
-45,76 грн
1098,24
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 35
193.4 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
666,63
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
194.2 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1205,86
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
194.8 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1222,87
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
196.1 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
914,10
Экономия при брони:
-138,90 грн
775,20
грн
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