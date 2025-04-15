Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1157,97
Экономия при брони: -42,97 грн
1115,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1154,34
Экономия при брони: -58,34 грн
1096,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 52 мин
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
4.3 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1133,25
Экономия при брони: -18,25 грн
1115,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1040,70 грн
Аптека шар@
Запорожье, перек. Алмазная / Теннисная, 47/9
5.1 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1206,44
Экономия при брони: -73,87 грн
1132,57 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Воронина, 19
5.5 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1191,85
Экономия при брони: -73,78 грн
1118,07 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Космическая, 19
6.7 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1196,82
Экономия при брони: -85,16 грн
1111,66 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
833,20
Экономия при брони: -35,40 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
8.1 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1205,35
Экономия при брони: -83,40 грн
1121,95 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1212,84
Экономия при брони: -94,56 грн
1118,28 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1105,20 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Счастливая, 3
8.8 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1218,55
Экономия при брони: -92,55 грн
1126,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1179,00
Экономия при брони: -63,00 грн
1116,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
9.1 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1179,00
Экономия при брони: -63,00 грн
1116,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
9.7 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1157,97
Экономия при брони: -30,97 грн
1127,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
10.0 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1199,89
Экономия при брони: -71,78 грн
1128,11 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
10.7 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
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Вольнянск, ул. Бочарова, 15
22.9 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1174,82
Экономия при брони: -78,82 грн
1096,00 грн
Аптека
Днепр, просп. Героев, 11-Б
63.4 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1056,90 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
65.0 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1188,40 грн