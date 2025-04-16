Киев
Венлаксор® (Venlaxor)

Венлаксор® (Venlaxor)

Николаев (адрес не указан)
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Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Новый Буг, пл. Свободы, 16
93.3 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1170,64
Экономия при брони: -62,03 грн
1108,61 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
98.5 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
887,78 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
98.8 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
765,80 грн
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1100,20 грн
Мария
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Шевченко, 11-А
107.8 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1149,00 грн
Шампань
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, просп. Шевченко, 10/1
107.9 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
819,00 грн
Аркадия
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Савельева Артура, 24
108.5 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1149,00 грн
Фонтанская
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 43
109.3 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1149,00 грн
Виола
Открыто
Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
109.5 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
819,00 грн
Адмирал
Открыто
Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
109.7 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
379,17 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
111.6 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1124,20 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
111.7 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1140,00 грн
Вузовская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Шелухина Сергея, 82
111.9 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
769,83 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
112.4 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
722,00 грн
Эвита
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Левитана, 79
112.4 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1149,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 61
112.5 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
722,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 11-Г
112.8 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
766,10 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
112.9 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1146,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
113.2 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
758,71
Экономия при брони: -0,07 грн
758,65 грн
Южная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
113.2 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
819,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 49
113.3 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
542,60
Экономия при брони: -10,47 грн
532,13 грн
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