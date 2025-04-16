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Венлаксор
®
(Venlaxor)
Венлаксор
®
(Venlaxor)
Николаев
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Открыто
Закроется в 20:00
Новый Буг, пл. Свободы, 16
93.3 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1170,64
Экономия при брони:
-62,03 грн
1108,61
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
98.5 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
887,78
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
98.8 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
765,80
грн
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Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1100,20
грн
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Мария
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Шевченко, 11-А
107.8 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1149,00
грн
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Шампань
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, просп. Шевченко, 10/1
107.9 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
819,00
грн
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Аркадия
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Савельева Артура, 24
108.5 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1149,00
грн
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Фонтанская
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 43
109.3 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1149,00
грн
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Виола
Открыто
Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
109.5 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
819,00
грн
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Адмирал
Открыто
Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
109.7 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
379,17
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
111.6 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1124,20
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
111.7 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1140,00
грн
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Вузовская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Шелухина Сергея, 82
111.9 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
769,83
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
112.4 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
722,00
грн
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Эвита
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Левитана, 79
112.4 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1149,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 61
112.5 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
722,00
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 11-Г
112.8 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
766,10
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
112.9 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1146,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
113.2 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
758,71
Экономия при брони:
-0,07 грн
758,65
грн
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Южная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
113.2 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
819,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 49
113.3 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
542,60
Экономия при брони:
-10,47 грн
532,13
грн
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