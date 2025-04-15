Львов (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
542,60
Экономия при брони: -34,88 грн
Любисток
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 163
2.6 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Любисток
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
3.7 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
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Пульс
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 9
64.8 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1108,10 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается через 33 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
113.1 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1171,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1206,00
Экономия при брони: -85,00 грн
1121,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 64/2
158.0 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Коломыя, ул. Палия, 26-Б/1
163.6 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Мукачево, перек. Духновича Александра / Новака Андрея, 30/2
181.5 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1035,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 33
181.8 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 33 мин
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 16
181.9 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1149,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Виноградов, ул. Мира, 29
202.2 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1035,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 5
209.6 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1012,22 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
224.0 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1095,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Черновцы, просп. Независимости, 91
224.1 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1137,50
Экономия при брони: -0,10 грн
1137,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Владимирец, ул. Соборная, 33
231.0 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1045,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Бар, ул. Соборная, 11
277.4 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1040,93 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 33 мин
Бердичев, пер. Тихий, 2
327.2 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
803,55
Экономия при брони: -47,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 33 мин
Бердичев, ул. Житомирская, 29
327.3 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1041,38 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается через 3 мин
Бердичев, ул. Житомирская, 38
327.3 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
760,00
Экономия при брони: -22,80 грн
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1199,00
Экономия при брони: -47,96 грн
1151,04 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается через 33 мин
Коростень, ул. Грушевского, 20
350.3 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1144,00
Экономия при брони: -45,76 грн
1098,24 грн
Бажаемо здоровья
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
363.5 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1040,70 грн