Днепр (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
803,00
Экономия при брони: -94,00 грн
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1151,71
Экономия при брони: -33,71 грн
1118,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1119,30
Экономия при брони: -0,10 грн
1119,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
5.2 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1188,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
6.1 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1133,60 грн
Аптека
Открыто
Закроется через 58 мин
Днепр, просп. Героев, 11-Б
8.9 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1080,90 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
26.2 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1102,98
Экономия при брони: -34,98 грн
1068,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 28 мин
Самар, ул. Гетманская, 19
28.8 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1033,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 28 мин
Самар, ул. Гетманская, 34
29.4 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1033,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1149,00
Экономия при брони: -81,00 грн
1068,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, перек. Алмазная / Теннисная, 47/9
64.4 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1219,81
Экономия при брони: -87,88 грн
1131,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
64.8 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
833,20
Экономия при брони: -35,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
65.4 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1214,44
Экономия при брони: -83,09 грн
1131,35 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
67.1 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1174,82
Экономия при брони: -78,82 грн
1096,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
67.9 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1040,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
68.6 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1154,34
Экономия при брони: -58,34 грн
1096,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, ул. Воронина, 19
70.4 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1181,67
Экономия при брони: -62,81 грн
1118,86 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 58 мин
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
71.2 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1218,57
Экономия при брони: -91,31 грн
1127,26 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
71.5 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1157,97
Экономия при брони: -32,97 грн
1125,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
71.6 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
72.4 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1133,25
Экономия при брони: -19,25 грн
1114,00 грн