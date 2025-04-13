Киев (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Киев
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1298,03
Экономия при брони: -47,20 грн
1250,83 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1133,10
Экономия при брони: -41,15 грн
1091,95 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
765,00
Экономия при брони: -53,55 грн
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1185,00
Экономия при брони: -47,40 грн
1137,60 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1244,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
3.1 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
914,10
Экономия при брони: -138,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
3.6 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1222,87 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
4.0 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
939,60
Экономия при брони: -130,20 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1133,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Приозерная, 2
4.7 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 35
5.0 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
5.3 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
622,84
Экономия при брони: -94,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Воскресенский, 14
5.9 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
7.2 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1261,50
Экономия при брони: -45,86 грн
1215,64 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
812,00
Экономия при брони: -82,00 грн
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1135,67
Экономия при брони: -68,67 грн
1067,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 36
7.8 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1133,69 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1113,09 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
8.7 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1205,86 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
805,00
Экономия при брони: -16,10 грн
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1106,00
Экономия при брони: -44,24 грн
1061,76 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
9.1 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
841,21
Экономия при брони: -30,59 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
9.1 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1112,90 грн