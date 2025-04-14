Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1140,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 44 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
5.2 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1124,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 61
5.7 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Шампань
Одесса, просп. Шевченко, 10/1
6.3 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Адмирал
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
6.8 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
Аркадия
Одесса, ул. Савельева Артура, 24
7.2 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1140,00 грн
Фонтанская
Одесса, дорога Фонтанская, 43
7.4 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1140,00 грн
Виола
Одесса, дорога Фонтанская, 59
8.0 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Вузовская
Одесса, ул. Шелухина Сергея, 82
8.7 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 11-Г
10.1 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 80
10.4 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
758,71
Экономия при брони: -0,07 грн
Южная
Одесса, ул. Королева Академика, 80
10.5 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 49
10.6 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
542,60
Экономия при брони: -10,47 грн
Констанция
Одесса, ул. Чикаленко Евгения, 74
10.8 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1140,00 грн
Аптека enter
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
11.4 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Марсельская, 56
12.7 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1100,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
13.2 км
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
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Жемчужина
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
11.8 км
Венлаксор® таблетки 37.5 мг блистер №30
Grindeks
Венлаксор® таблетки 75 мг блистер №30
Grindeks
1140,00 грн