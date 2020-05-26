Далацин Ц (Dalacin C) (168553) - инструкция по применению ATC-классификация
Далацин Ц инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм действия. Механизм действия клиндамицина базируется на угнетении биосинтеза белка путем связывания с субъединицей 50S бактериальной рибосомы с наступлением в большинстве случаев бактериостатического эффекта.
Фармакокинетическая/фармакодинамическая взаимосвязь. Эффективность будет существенно зависеть от времени, в течение которого уровень вещества превышает МИК для причинного патогена.
Механизм развития резистентности. В основе развития резистентности к клиндамицину могут лежать механизмы, указанные ниже. Резистентность у стафилококков и стрептококков главным образом будет результатом повышенной интеграции метильных групп в 23S-рРНК (так называемая конститутивная MLSB-резистентность), что в значительной степени снижает связывающую аффинность клиндамицина к рибосомам. Большинство метициллинрезистентных штаммов S. aureus (MRSA) имеют конститутивный MLSB-фенотип и, следовательно, являются клиндамицинрезистентными. Поэтому инфекции, вызванные резистентными к макролидам стафилококками, не следует лечить клиндамицином даже при продемонстрированной in vitro чувствительности вследствие риска селекции при лечении мутантных штаммов с конститутивной MLSB-резистентностью.
Штаммы с конститутивной MLSB-резистентностью демонстрируют полную перекрестную резистентность между клиндамицином и линкомицином, макролидами (например азитромицином, кларитромицином, эритромицином, рокситромицином, спирамицином), а также стрептограмином B.
Предельные значения. Тестирование клиндамицина проводили с применением обычного метода последовательных разведений. Были определены следующие минимальные ингибирующие концентрации для чувствительных и резистентных микроорганизмов (табл. 1).
Таблица 1. Предельные значения по EUCAST (Европейский комитет по тестированию чувствительности к противомикробным средствам)
|Микроорганизм
|Чувствительный, мг/л
|Резистентный, мг/л
|Виды Staphylococcus
|≤0,25
|>0,5
|Виды Streptococcus (группы A, B, C, G)
|≤0,5
|>0,5
|Streptococcus pneumoniae
|≤0,5
|>0,5
|Стрептококи группы «viridians» (другие стрептококки)
|≤0,5
|>0,5
|Грамотрицательные анаэробы
|≤4
|>4
|Грамположительные анаэробы
|≤4
|>4
Распространенность приобретенной резистентности. Распространенность приобретенной резистентности может варьировать для отдельных видов в зависимости от географического положения и времени, и поэтому требуется местная информация о резистентности, в частности при лечении тяжелых инфекций. Если эффективность клиндамицина сомнительна за счет местного характера резистентности, следует обратиться за советом к эксперту. Особенно в случае тяжелых инфекций или терапевтической неудачи следует установить микробиологический диагноз с определением патогена и его чувствительности к клиндамицину. Распространенность приобретенной резистентности на основе данных за последние 5 лет, полученных в рамках национальных проектов по надзору за резистентностью и исследований (по состоянию на декабрь 2013, Германия).
Обычно чувствительные виды
Аэробные грамположительные микроорганизмы:
Аctinomyces israelii°
Staphylococcus aureus (метициллинчувствительный)
Streptococcus pyogenes
Стрептококки группы «viridians»^
Анаэробные микроорганизмы:
Виды Bacteroides° (за исключением B. fragilis)
Clostridium perfringens°
Виды Fusobacterium°
Виды Peptoniphilus°
Виды Peptostreptococcus°
Виды Prevotella
Виды Propionibacterium°
Виды Veillonella°
Другие микроорганизмы:
Chlamydia trachomatis°
Chlamydophila pneumoniae°
Gardnerella vaginalis°
Mycoplasma hominis°
Виды, для которых приобретенная резистентность может являться проблемой.
Аэробные грамположительные микроорганизмы:
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus (метициллинрезистентный)+
Staphylococcus epidermidis+
Staphylococcus haemolyticus
Staphylococcus hominis
Staphylococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae
Аэробные грамотрицательные микроорганизмы:
Moraxella catarrhalis$
Анаэробные микроорганизмы:
Bacteroides fragilis°
Резистентные микроорганизмы.
Аэробные грамположительные микроорганизмы:
Виды Enterococcus
Listeria monocytogenes
Аэробные грамотрицательные микроорганизмы:
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Виды Klebsiella
Pseudomonas aeruginosa
Анаэробные микроорганизмы:
Clostridium difficile
Другие микроорганизмы:
Mycoplasma pneumoniae
Ureaplasma urealyticum
°На момент публикации обновленных данных не получено. Основная литература, стандартная литература и рекомендации по лечению предполагают наличие чувствительности.
$Естественная чувствительность большинства штаммов находится в промежуточном диапазоне.
+По меньшей мере в одном регионе частота резистентности превышает 50%.
^Общий термин для обозначения гетерогенной группы видов стрептококков. Частота резистентности может варьировать в зависимости от соответствующих видов стрептококков.
Фармакокинетика. Резорбция, распределение и связывание с белками. Отличие между применявшимися производными клиндамицина заключается лишь во времени всасывания и расщепления эфиров. После этого клиндамицин присутствует в организме в виде свободного основания (активная форма). Его эфиры следует считать предшественниками лекарственного средства.
После перорального применения клиндамицина гидрохлорида и клиндамицина 2-пальмитата гидрохлорид быстро и почти полностью всасываются в ЖКТ. Одновременный прием пищи несколько замедляет всасывание. При применении натощак Cmax в плазме крови достигается через 45–60 мин, а при применении после еды — примерно через 2 ч. После приема внутрь однократной дозы 150 или 300 мг Cmax составляет 1,9–3,9 и 2,8–3,4 мкг/мл соответственно (применение натощак).
Связывание клиндамицина с белками плазмы крови зависит от его концентрации и составляет 60–94% в пределах терапевтического диапазона.
Клиндамицин легко проникает в ткани, проходит через плацентарный барьер и попадает в грудное молоко. Диффузия в субарахноидальное пространство недостаточная даже при воспалении мозговых оболочек. В костной ткани достигаются высокие концентрации.
Биотрансформация и выведение. Распад клиндамицина главным образом происходит в печени. Некоторые метаболиты являются микробиологически активными. Лекарственные средства, действующие как индукторы печеночных ферментов, сокращают среднее время удержания клиндамицина в организме.
Выведение клиндамицина происходит примерно на 2/3 с калом и на 1/3 с мочой.
Т½ клиндамицина из плазмы крови составляет около 3 ч у взрослых и около 2 ч у детей. При нарушении функции почек и печеночной недостаточности средней или тяжелой степени Т½ увеличивается.
Клиндамицин не выводится путем диализа.
Биодоступность. Биодоступность клиндамицина была определена в рамках клинического исследования (1994). Каждый из 16 здоровых добровольцев мужского пола получал 600 мг клиндамицина в/в (в форме клиндамицина фосфата) и перорально (2 капсулы, каждая из которых содержит 300 мг клиндамицина гидрохлорида). Условие применения — на пустой желудок.
Таблица 2. Средние арифметические значения (mA), стандартное(-ые) отклонение(-я) (s) и средние геометрические значения (mG) после перорального и в/в применения
|Показатели
|Перорально
|В/в
|mA
|s
|mG
|mA
|s
|mG
|Cmax, мкг/мл
|5,3
|1,0
|5,2
|11,1
|3,9
|10,6
|AUC, мкг/мл·ч
|16,9
|6,1
|15,9
|31,8
|6,7
|31,1
|Tmax, ч
|0,76
|0,36
|0,7
|0,46
|0,1
|0,45
Показания Далацин Ц
острые и хронические бактериальные инфекции, вызванные чувствительными к клиндамицину микроорганизмами, в частности:
инфекции костей и суставов;
инфекции области уха, носа и горла;
инфекции области зубов и челюстей;
инфекции нижних дыхательных путей;
инфекции тазовой и брюшной области;
инфекции женских половых органов;
инфекции кожи и мягких тканей;
скарлатина.
При тяжелой клинической картине сначала следует проводить лечение лекарственными средствами, содержащими клиндамицин, которые медленно вводят в кровеносный сосуд (путем инфузий).
Применение Далацин Ц
Далацин Ц следует применять, запивая достаточным количеством жидкости (не менее 1 большого стакана воды), чтобы избежать возможного раздражения пищевода.
В случае подозрения на инфекцию, вызванную β-гемолитическим стрептококком, или при наличии признаков β-гемолитического стрептококка лечение следует проводить в течение не менее 10 дней.
Капсулы по 150 мг. Взрослые. В зависимости от локализации и степени тяжести инфекции у взрослых и детей в возрасте старше 14 лет применять 4–12 капсул в сутки (что эквивалентно 0,6–1,8 г клиндамицина).
Суточная доза распределяется на 4 приема.
Для обеспечения высоких доз также существуют лекарственные средства с высоким содержанием активного вещества.
Капсулы по 300 мг. В зависимости от локализации и степени тяжести инфекции у взрослых и детей в возрасте старше 14 лет применять 0,6–1,8 г клиндамицина в сутки. Суточная доза распределяется на 2; 3 или 4 отдельных приема.
Поэтому в сутки следует применять 2–6 капсул препарата Далацин Ц 300 мг (что эквивалентно 0,6–1,8 г клиндамицина).
Для детей в возрасте до 14 лет существуют лекарственные средства с меньшим содержанием активного вещества.
Заболевания печени. У пациентов с заболеванием печени от умеренно тяжелой и тяжелой степени Т½ клиндамицина продлен. Обычно, если Далацин Ц применять каждые 8 ч, снижения дозы не требуется. Но пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью следует наблюдать относительно уровня клиндамицина в плазме крови. В зависимости от полученных результатов возможно снижение дозы или увеличение интервалов между ее приемами.
Заболевания почек. При заболевании почек Т½ клиндамицина удлиняется; но при нарушении функции почек легкой или средней степени снижения дозы не требуется. Однако у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью или анурией следует контролировать уровень клиндамицина в плазме крови. В зависимости от этих измерений возможно снижение дозы или, как альтернатива, удлинение интервалов между приемами до 8 или даже 12 ч.
Гемодиализ. Клиндамицин не выводится путем гемодиализа. Поэтому до или после проведения гемодиализа применения дополнительной дозы не требуется.
Дети. Данную лекарственную форму применять у детей в возрасте от 6 лет. В зависимости от локализации и степени тяжести инфекции детям в возрасте до 14 лет назначают 8–25 мг клиндамицина на килограмм массы тела в сутки (табл. 3).
Таблица 3. Применение клиндамицина у детей
|Масса тела, кг
|Количество капсул в сутки (капсулы по 150 мг)
|Клиндамицин, мг
|20
|3
|450
|30
|4–5
|600–750
|40
|4–6
|600–900
|50
|4–8
|600–1200
Суточная доза распределяется на 3–4 отдельные дозы. Как правило, предпочтение отдается применению в виде 4 доз.
Противопоказания
Далацин Ц не следует применять у пациентов с известной чувствительностью к клиндамицину, линкомицину или любому другому компоненту препарата.
Далацин Ц не подходит для лечения менингита, поскольку концентрация антибиотика, которая достигается в СМЖ, слишком низкая.
Обычно такая лекарственная форма, как капсулы, не подходит для применения у детей в возрасте до 6 лет.
Побочные эффекты
побочные реакции, приведенные ниже, выявлены в ходе клинических исследований и в течение наблюдений после выхода препарата на рынок. В каждой категории побочные реакции приведены по частоте и клинической значимости. Побочные реакции, указанные курсивом, были отмечены после выхода препарата на рынок.
По частоте побочные реакции делятся на следующие категории: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (невозможно установить на основании имеющихся данных).
Инфекции и инвазии: часто — псевдомембранозный колит; частота неизвестна — вагинальные инфекции.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: часто — лейкопения, нейтропения, эозинофилия, агранулоцитоз, тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы: редко — отек Квинке, повышение температуры тела, вызванное лекарственным средством; очень редко — анафилактоидные реакции; частота неизвестна — реакция на лекарственное средство с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром).
Со стороны нервной системы: нечасто — извращение вкуса, блокада нервно-мышечной передачи; частота неизвестна — головокружение, сонливость, головная боль.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: очень часто — раздражение пищевода, эзофагит, стоматит, мягкие каловые массы, диарея; часто — боль в животе; нечасто — тошнота, рвота; частота неизвестна — язва пищевода.
Гепатобилиарные нарушения: часто — отклонения от нормы функциональных проб печени; очень редко — преходящий гепатит с холестатической желтухой, желтуха.
Со стороны кожи и подкожной ткани: часто — макулопапулезная экзантема, кореподобная экзантема, крапивница; редко — мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), эксфолиативный дерматит, буллезный дерматит, зуд, вагинит; очень редко — высыпания, образование волдырей, реакции гиперчувствительности; частота неизвестна — острый генерализованный экзантематозный пустулез.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: очень редко — полиартрит.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: нарушение функции почек в виде азотемии, олигурии и/или протеинурии.
Побочные реакции антибиотиков (эффект класса): часто при применении препарата Далацин Ц может развиваться псевдомембранозный колит. Сразу после определения (диагностики) псевдомембранозного колита врачу следует рассмотреть возможность отмены препарата Далацин Ц и начать необходимое лечение (применение специальных антибиотиков/химиотерапевтических средств с клинически доказанной эффективностью). Лекарственные средства, подавляющие перистальтику, противопоказаны.
Применение клиндамицина может привести к чрезмерному росту других кишечных микроорганизмов, в том числе грибов.
Иногда аллергические реакции возникают даже после первого применения. Очень редко возникают тяжелые острые аллергические реакции, такие как анафилактический шок. В таком случае применение препарата Далацин Ц следует немедленно прекратить и провести обычные соответствующие неотложные мероприятия (например применить антигистаминные средства, кортикостероиды, симпатомиметики и при необходимости — искусственную вентиляцию легких).
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях. После регистрации лекарственного средства очень важно сообщать о подозреваемых побочных реакциях. Это позволяет проводить непрерывный мониторинг соотношения между пользой и риском, связанными с применением этого препарата. Врачам следует отчитываться о любых подозреваемых побочных реакциях в соответствии с требованиями законодательства.
Особые указания
Далацин Ц следует с осторожностью применять у таких категорий пациентов:
с нарушением функции печени;
с нарушениями нервно-мышечной передачи (миастения гравис, болезнь Паркинсона);
с наличием в анамнезе желудочно-кишечных заболеваний (например воспаление толстой кишки);
с атопией;
с аллергией и БА.
Примечание: Далацин Ц не следует применять у пациентов с острыми инфекциями дыхательных путей, если они вызваны вирусами. Далацин Ц не подходит для лечения менингита, поскольку концентрация антибиотика, которая достигается в СМЖ, слишком низкая.
При длительном лечении (в течение более 10 дней) показатели клинического анализа крови и функции печени и почек следует проверять через регулярные периоды.
Длительное и повторное применение препарата Далацин Ц может приводить к развитию суперинфекции или колонизации кожи и слизистых оболочек резистентными микроорганизмами или дрожжевыми грибами.
При применении почти всех антибактериальных препаратов, в том числе клиндамицина, сообщалось о возникновении диареи, вызванной Clostridium difficile (CDAD), со степенью тяжести проявлений от легкой диареи до колита с летальным исходом. Лечение антибактериальными препаратами нарушает нормальную флору толстой кишки, что приводит к чрезмерному росту C. difficile.
C. difficile производит токсины A и B, которые обусловливают развитие CDAD и являются первопричиной развития антибиотикассоциированного колита. Штаммы C. difficile, продуцирующие гипертоксин, вызывают повышение заболеваемости и летальности, поскольку эти инфекции могут быть нечувствительными к противомикробной терапии и может потребоваться проведение колэктомии.
Следует рассматривать возможность возникновения CDAD у всех пациентов с диареей вследствие применения антибиотиков. Необходимо тщательно собирать анамнез, поскольку сообщалось о случаях развития CDAD в период до 2 мес после применения антибактериальных препаратов. Возможно прогрессирование до колита, в том числе псевдомембранозного, степень тяжести которого может варьировать от легкого до летального исхода.
При установлении диагноза антибиотикассоциированной диареи или антибиотикассоциированного колита или при наличии подозрений на такие состояния применение антибактериальных средств, включая клиндамицин, следует отменить и начать применение надлежащих терапевтических мероприятий. Лекарственные средства, которые подавляют перистальтику, в этой ситуации противопоказаны.
В случаях псевдомембранозного колита средней и тяжелой степени следует рассмотреть возможность применения жидкости и электролитов, дополнительного употребления протеинов и применения антибактериальных препаратов, клинически эффективных для лечения колита, вызванного C. difficile.
В случае продления терапии следует провести функциональные пробы печени и почек.
Иногда лечение препаратом является возможной альтернативой в случае аллергии на пенициллин (повышенная чувствительность к пенициллину). Перекрестная аллергия между клиндамицином и пенициллином неизвестна, и ее развитие также не ожидается вследствие наличия структурных различий между этими веществами. Однако в отдельных случаях сообщалось об анафилактических реакциях (повышенная чувствительность) и на клиндамицин у лиц с аллергией на пенициллин в анамнезе. Это следует учитывать при применении клиндамицина для лечения пациентов с аллергией на пенициллин.
Далацин Ц содержит 209,49 или 253,97 мг лактозы моногидрата на 1 капсулу по 150 или 300 мг соответственно. При применении препарата в соответствии с инструкциями по дозированию с каждой дозой пациент получает до 837,96 мг лактозы. Это соответствует общему количеству лактозы, содержащейся в 4 капсулах препарата Далацин Ц 150 мг. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или синдром нарушенного всасывания глюкозы и галактозы не следует применять Далацин Ц.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение в период беременности. Результаты большого исследования при участии беременных, которые применяли клиндамицин в I триместр беременности (воздействие клиндамицином получили около 650 новорожденных), не продемонстрировали повышения частоты пороков развития у новорожденных. Однако имеющиеся данные о безопасности применения клиндамицина в период беременности недостаточны.
Результаты экспериментальных исследований на животных не предполагают наличия непосредственного или косвенного неблагоприятного влияния на течение беременности, развитие эмбриона/плода, течение родов или постнатальное развитие.
Клиндамицин проникает через плаценту. Предполагается, что в организме плода достигается терапевтически эффективная концентрация. При применении препарата в период беременности следует тщательно взвешивать пользу и возможные риски, связанные с лечением.
Применение в период кормления грудью. Клиндамицин проникает в грудное молоко. Поэтому у новорожденных, находящихся на грудном вскармливании, нельзя исключить развитие сенсибилизации, диареи и колонизации слизистых оболочек дрожжевыми грибами. Вследствие риска развития тяжелых побочных реакций у новорожденных, находящихся на грудном вскармливании, кормящим грудью не следует применять клиндамицин.
Репродуктивная функция. Результаты исследований на животных не показали признаков нарушений репродуктивной функции. Данных о влиянии клиндамицина на репродуктивную функцию человека нет.
Дети. Данную лекарственную форму применяют у детей в возрасте от 6 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Клиндамицин оказывает легкое или умеренное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами. Некоторые побочные реакции (в частности головокружение, сонливость, см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ) могут влиять на способность концентрировать внимание и на скорость реакции; поэтому они могут влиять на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.
Взаимодействия
при возможности Далацин Ц не следует сочетать с эритромицином, поскольку наблюдался антагонистический эффект относительно антибактериального действия in vitro.
Патогенные микроорганизмы демонстрируют перекрестную резистентность к клиндамицину и линкомицину.
Вследствие присущих препарату Далацин Ц свойств по блокированию нервно-мышечной передачи он может усиливать эффект миорелаксантов (например эфира, тубокурарина, панкурония галида). Это может приводить к возникновению во время операций неожиданных угрожающих жизни ситуаций. Таким образом, Далацин Ц следует применять с осторожностью у пациентов, которые получают указанные выше лекарственные средства.
При одновременном применении препарата Далацин Ц надежность противозачаточного эффекта пероральных контрацептивов сомнительна. Поэтому во время лечения препаратом Далацин Ц следует дополнительно применять другие методы контрацепции.
Антагонисты витамина К. Для пациентов, которые применяют клиндамицин в сочетании с антагонистами витамина К (например варфарин, аценокумарол и флуиндион), сообщали о повышенных показателях коагуляции (протромбиновое время/международное нормализованное отношение) и/или кровотечении. Поэтому у таких пациентов следует регулярно проводить мониторинг результатов исследований коагуляции.
Передозировка
до настоящего времени симптомы передозировки не отмечены. При необходимости показано промывание желудка. Гемодиализ и перитонеальный диализ неэффективны в выведении клиндамицина из плазмы крови. Специфический антидот неизвестен.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.