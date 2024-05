Далацин Ц следует с осторожностью применять у таких категорий пациентов:

с нарушением функции печени;

с нарушениями нервно-мышечной передачи (миастения гравис, болезнь Паркинсона);

с наличием в анамнезе желудочно-кишечных заболеваний (например воспаление толстой кишки);

с атопией;

с аллергией и БА.

Примечание: Далацин Ц не следует применять у пациентов с острыми инфекциями дыхательных путей, если они вызваны вирусами. Далацин Ц не подходит для лечения менингита, поскольку концентрация антибиотика, которая достигается в СМЖ, слишком низкая.

При длительном лечении (в течение более 10 дней) показатели клинического анализа крови и функции печени и почек следует проверять через регулярные периоды.

Длительное и повторное применение препарата Далацин Ц может приводить к развитию суперинфекции или колонизации кожи и слизистых оболочек резистентными микроорганизмами или дрожжевыми грибами.

При применении почти всех антибактериальных препаратов, в том числе клиндамицина, сообщалось о возникновении диареи, вызванной Clostridium difficile (CDAD), со степенью тяжести проявлений от легкой диареи до колита с летальным исходом. Лечение антибактериальными препаратами нарушает нормальную флору толстой кишки, что приводит к чрезмерному росту C. difficile.

C. difficile производит токсины A и B, которые обусловливают развитие CDAD и являются первопричиной развития антибиотикассоциированного колита. Штаммы C. difficile, продуцирующие гипертоксин, вызывают повышение заболеваемости и летальности, поскольку эти инфекции могут быть нечувствительными к противомикробной терапии и может потребоваться проведение колэктомии.

Следует рассматривать возможность возникновения CDAD у всех пациентов с диареей вследствие применения антибиотиков. Необходимо тщательно собирать анамнез, поскольку сообщалось о случаях развития CDAD в период до 2 мес после применения антибактериальных препаратов. Возможно прогрессирование до колита, в том числе псевдомембранозного, степень тяжести которого может варьировать от легкого до летального исхода.

При установлении диагноза антибиотикассоциированной диареи или антибиотикассоциированного колита или при наличии подозрений на такие состояния применение антибактериальных средств, включая клиндамицин, следует отменить и начать применение надлежащих терапевтических мероприятий. Лекарственные средства, которые подавляют перистальтику, в этой ситуации противопоказаны.

В случаях псевдомембранозного колита средней и тяжелой степени следует рассмотреть возможность применения жидкости и электролитов, дополнительного употребления протеинов и применения антибактериальных препаратов, клинически эффективных для лечения колита, вызванного C. difficile.

В случае продления терапии следует провести функциональные пробы печени и почек.

Иногда лечение препаратом является возможной альтернативой в случае аллергии на пенициллин (повышенная чувствительность к пенициллину). Перекрестная аллергия между клиндамицином и пенициллином неизвестна, и ее развитие также не ожидается вследствие наличия структурных различий между этими веществами. Однако в отдельных случаях сообщалось об анафилактических реакциях (повышенная чувствительность) и на клиндамицин у лиц с аллергией на пенициллин в анамнезе. Это следует учитывать при применении клиндамицина для лечения пациентов с аллергией на пенициллин.

Далацин Ц содержит 209,49 или 253,97 мг лактозы моногидрата на 1 капсулу по 150 или 300 мг соответственно. При применении препарата в соответствии с инструкциями по дозированию с каждой дозой пациент получает до 837,96 мг лактозы. Это соответствует общему количеству лактозы, содержащейся в 4 капсулах препарата Далацин Ц 150 мг. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или синдром нарушенного всасывания глюкозы и галактозы не следует применять Далацин Ц.

Применение в период беременности и кормления грудью. Применение в период беременности. Результаты большого исследования при участии беременных, которые применяли клиндамицин в I триместр беременности (воздействие клиндамицином получили около 650 новорожденных), не продемонстрировали повышения частоты пороков развития у новорожденных. Однако имеющиеся данные о безопасности применения клиндамицина в период беременности недостаточны.

Результаты экспериментальных исследований на животных не предполагают наличия непосредственного или косвенного неблагоприятного влияния на течение беременности, развитие эмбриона/плода, течение родов или постнатальное развитие.

Клиндамицин проникает через плаценту. Предполагается, что в организме плода достигается терапевтически эффективная концентрация. При применении препарата в период беременности следует тщательно взвешивать пользу и возможные риски, связанные с лечением.

Применение в период кормления грудью. Клиндамицин проникает в грудное молоко. Поэтому у новорожденных, находящихся на грудном вскармливании, нельзя исключить развитие сенсибилизации, диареи и колонизации слизистых оболочек дрожжевыми грибами. Вследствие риска развития тяжелых побочных реакций у новорожденных, находящихся на грудном вскармливании, кормящим грудью не следует применять клиндамицин.

Репродуктивная функция. Результаты исследований на животных не показали признаков нарушений репродуктивной функции. Данных о влиянии клиндамицина на репродуктивную функцию человека нет.

Дети. Данную лекарственную форму применяют у детей в возрасте от 6 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Клиндамицин оказывает легкое или умеренное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами. Некоторые побочные реакции (в частности головокружение, сонливость, см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ) могут влиять на способность концентрировать внимание и на скорость реакции; поэтому они могут влиять на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.