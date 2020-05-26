фармакодинамика. Механизм действия. Механизм действия клиндамицина базируется на угнетении биосинтеза белка путем связывания с субъединицей 50S бактериальной рибосомы с наступлением в большинстве случаев бактериостатического эффекта.

Фармакокинетическая/фармакодинамическая взаимосвязь. Эффективность будет существенно зависеть от времени, в течение которого уровень вещества превышает МИК для причинного патогена.

Механизм развития резистентности. В основе развития резистентности к клиндамицину могут лежать механизмы, указанные ниже. Резистентность у стафилококков и стрептококков главным образом будет результатом повышенной интеграции метильных групп в 23S-рРНК (так называемая конститутивная MLSB-резистентность), что в значительной степени снижает связывающую аффинность клиндамицина к рибосомам. Большинство метициллинрезистентных штаммов S. aureus (MRSA) имеют конститутивный MLSB-фенотип и, следовательно, являются клиндамицинрезистентными. Поэтому инфекции, вызванные резистентными к макролидам стафилококками, не следует лечить клиндамицином даже при продемонстрированной in vitro чувствительности вследствие риска селекции при лечении мутантных штаммов с конститутивной MLSB-резистентностью.

Штаммы с конститутивной MLSB-резистентностью демонстрируют полную перекрестную резистентность между клиндамицином и линкомицином, макролидами (например азитромицином, кларитромицином, эритромицином, рокситромицином, спирамицином), а также стрептограмином B.

Предельные значения. Тестирование клиндамицина проводили с применением обычного метода последовательных разведений. Были определены следующие минимальные ингибирующие концентрации для чувствительных и резистентных микроорганизмов (табл. 1).

Таблица 1. Предельные значения по EUCAST (Европейский комитет по тестированию чувствительности к противомикробным средствам)



Микроорганизм Чувствительный, мг/л Резистентный, мг/л Виды Staphylococcus ≤0,25 >0,5 Виды Streptococcus (группы A, B, C, G) ≤0,5 >0,5 Streptococcus pneumoniae ≤0,5 >0,5 Стрептококи группы «viridians» (другие стрептококки) ≤0,5 >0,5 Грамотрицательные анаэробы ≤4 >4 Грамположительные анаэробы ≤4 >4



Распространенность приобретенной резистентности. Распространенность приобретенной резистентности может варьировать для отдельных видов в зависимости от географического положения и времени, и поэтому требуется местная информация о резистентности, в частности при лечении тяжелых инфекций. Если эффективность клиндамицина сомнительна за счет местного характера резистентности, следует обратиться за советом к эксперту. Особенно в случае тяжелых инфекций или терапевтической неудачи следует установить микробиологический диагноз с определением патогена и его чувствительности к клиндамицину. Распространенность приобретенной резистентности на основе данных за последние 5 лет, полученных в рамках национальных проектов по надзору за резистентностью и исследований (по состоянию на декабрь 2013, Германия).

Обычно чувствительные виды

Аэробные грамположительные микроорганизмы:

Аctinomyces israelii°

Staphylococcus aureus (метициллинчувствительный)

Streptococcus pyogenes

Стрептококки группы «viridians»^

Анаэробные микроорганизмы :

Виды Bacteroides° (за исключением B. fragilis)

Clostridium perfringens°

Виды Fusobacterium°

Виды Peptoniphilus°

Виды Peptostreptococcus°

Виды Prevotella

Виды Propionibacterium°

Виды Veillonella°

Другие микроорганизмы :

Chlamydia trachomatis°

Chlamydophila pneumoniae°

Gardnerella vaginalis°

Mycoplasma hominis°

Виды, для которых приобретенная резистентность может являться проблемой.

Аэробные грамположительные микроорганизмы :

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus (метициллинрезистентный)+

Staphylococcus epidermidis+

Staphylococcus haemolyticus

Staphylococcus hominis

Staphylococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы :

Moraxella catarrhalis$

Анаэробные микроорганизмы :

Bacteroides fragilis°

Резистентные микроорганизмы .

Аэробные грамположительные микроорганизмы :

Виды Enterococcus

Listeria monocytogenes

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы :

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Виды Klebsiella

Pseudomonas aeruginosa

Анаэробные микроорганизмы:

Clostridium difficile

Другие микроорганизмы :

Mycoplasma pneumoniae

Ureaplasma urealyticum

°На момент публикации обновленных данных не получено. Основная литература, стандартная литература и рекомендации по лечению предполагают наличие чувствительности.

$Естественная чувствительность большинства штаммов находится в промежуточном диапазоне.

+По меньшей мере в одном регионе частота резистентности превышает 50%.

^Общий термин для обозначения гетерогенной группы видов стрептококков. Частота резистентности может варьировать в зависимости от соответствующих видов стрептококков.

Фармакокинетика. Резорбция, распределение и связывание с белками. Отличие между применявшимися производными клиндамицина заключается лишь во времени всасывания и расщепления эфиров. После этого клиндамицин присутствует в организме в виде свободного основания (активная форма). Его эфиры следует считать предшественниками лекарственного средства.

После перорального применения клиндамицина гидрохлорида и клиндамицина 2-пальмитата гидрохлорид быстро и почти полностью всасываются в ЖКТ. Одновременный прием пищи несколько замедляет всасывание. При применении натощак C max в плазме крови достигается через 45–60 мин, а при применении после еды — примерно через 2 ч. После приема внутрь однократной дозы 150 или 300 мг C max составляет 1,9–3,9 и 2,8–3,4 мкг/мл соответственно (применение натощак).

Связывание клиндамицина с белками плазмы крови зависит от его концентрации и составляет 60–94% в пределах терапевтического диапазона.

Клиндамицин легко проникает в ткани, проходит через плацентарный барьер и попадает в грудное молоко. Диффузия в субарахноидальное пространство недостаточная даже при воспалении мозговых оболочек. В костной ткани достигаются высокие концентрации.

Биотрансформация и выведение. Распад клиндамицина главным образом происходит в печени. Некоторые метаболиты являются микробиологически активными. Лекарственные средства, действующие как индукторы печеночных ферментов, сокращают среднее время удержания клиндамицина в организме.

Выведение клиндамицина происходит примерно на 2/ 3 с калом и на 1/ 3 с мочой.

Т ½ клиндамицина из плазмы крови составляет около 3 ч у взрослых и около 2 ч у детей. При нарушении функции почек и печеночной недостаточности средней или тяжелой степени Т ½ увеличивается.

Клиндамицин не выводится путем диализа.

Биодоступность. Биодоступность клиндамицина была определена в рамках клинического исследования (1994). Каждый из 16 здоровых добровольцев мужского пола получал 600 мг клиндамицина в/в (в форме клиндамицина фосфата) и перорально (2 капсулы, каждая из которых содержит 300 мг клиндамицина гидрохлорида). Условие применения — на пустой желудок.

Таблица 2. Средние арифметические значения (mA), стандартное(-ые) отклонение(-я) (s) и средние геометрические значения (mG) после перорального и в/в применения

