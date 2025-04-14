Одесса (адрес не указан)
Доступно в 308 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
485,25
Экономия при брони: -21,58 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
637,28
Экономия при брони: -26,42 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 49 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 49 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
654,73
Экономия при брони: -22,58 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
487,86
Экономия при брони: -18,22 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
632,56
Экономия при брони: -22,06 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
636,56
Экономия при брони: -34,38 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,80 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
634,10
Экономия при брони: -17,20 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,80 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
653,59
Экономия при брони: -20,96 грн