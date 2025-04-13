Киев
Далацин Ц (Dalacin C)

Далацин Ц (Dalacin C)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 256 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
590,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
609,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,80 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
633,56
Экономия при брони: -21,79 грн
611,77 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
583,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,80 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
645,79
Экономия при брони: -40,78 грн
605,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
612,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
611,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
613,80
Экономия при брони: -1,00 грн
612,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
586,20 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
583,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,80 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
612,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 29 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
596,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
502,95
Экономия при брони: -31,82 грн
471,13 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
675,04
Экономия при брони: -41,04 грн
634,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
594,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
574,64 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
578,62 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
576,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,80 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
638,24
Экономия при брони: -29,41 грн
608,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,80 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
633,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 29 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
463,64 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
591,66 грн
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