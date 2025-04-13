Харьков (адрес не указан)
Доступно в 256 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,80 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
633,56
Экономия при брони: -21,79 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,80 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
645,79
Экономия при брони: -40,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
613,80
Экономия при брони: -1,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,80 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 29 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
502,95
Экономия при брони: -31,82 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
675,04
Экономия при брони: -41,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,80 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
638,24
Экономия при брони: -29,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,80 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
633,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 29 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.