Киев
Производители на букву “P”

Pfizer169 препаратов

169 препаратов
Сортировка: По популярности
Медрол
Медрол
Таблетки 4 мг флакон №30
Pfizer Inc.
от 233,20 грн
в 1111 аптеке
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Лирика
Лирика
Капсулы 75 мг блистер №14
Viatris Specialti LLC
от 258,70 грн
в 1105 аптеках
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Виагра®
Виагра®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №1
Viatris Specialti LLC
от 232,39 грн
в 1076 аптеках
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Сермион
Сермион
Таблетки, покрытые сахарной оболочкой 10 мг блистер №50
Viatris Specialti LLC
от 413,20 грн
в 1032 аптеках
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Виагра®
Виагра®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №1
Viatris Specialti LLC
от 389,09 грн
в 1002 аптеках
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Медрол
Медрол
Таблетки 16 мг блистер №50
Pfizer Inc.
от 1034,32 грн
в 993 аптеках
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Сермион
Сермион
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
Viatris Specialti LLC
от 523,00 грн
в 992 аптеках
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Достинекс
Достинекс
Таблетки 0,5 мг №2
Pfizer Inc.
от 697,98 грн
в 949 аптеках
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Виагра®
Виагра®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №4
Viatris Specialti LLC
от 793,12 грн
в 916 аптеках
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Лирика
Лирика
Капсулы 300 мг блистер №21
Viatris Specialti LLC
от 582,00 грн
в 904 аптеках
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Далацин Ц
Далацин Ц
Капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
от 545,20 грн
в 891 аптеке
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Норваск®
Норваск®
Таблетки 5 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
от 213,90 грн
в 867 аптеках
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Лирика
Лирика
Капсулы 150 мг блистер №14
Viatris Specialti LLC
от 320,51 грн
в 863 аптеках
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Дифлюкан®
Дифлюкан®
Капсулы 150 мг блистер в картонной упаковке №1
Pfizer Inc.
от 376,57 грн
в 824 аптеках
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Лирика
Лирика
Капсулы 150 мг блистер №56
Viatris Specialti LLC
от 1106,63 грн
в 821 аптеке
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Виагра®
Виагра®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №4
Viatris Specialti LLC
от 1263,20 грн
в 791 аптеке
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Сермион
Сермион
Таблетки, покрытые сахарной оболочкой 5 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
от 243,00 грн
в 779 аптеках
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Целебрекс®
Целебрекс®
Капсулы 200 мг блистер №20
Viatris Specialti LLC
от 474,67 грн
в 765 аптеках
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Эликвис
Эликвис
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
от 873,43 грн
в 674 аптеках
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Норваск®
Норваск®
Таблетки 10 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
от 331,60 грн
в 658 аптеках
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