Киев
Производители на букву “P”
Pfizer
169 препаратов
169 препаратов
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Полное название
Представительство "Файзер Эйч. Си. Пи Корпорейшн" в Украине
Адрес
03680, Киев, ул. Амосова, 12, БЦ "Горизонт Парк"
Телефон
(044) 291-60-50
Факс
(044) 291-60-50
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По популярности
Медрол
Таблетки 4 мг флакон №30
Pfizer Inc.
от
233,20
грн
в 1111 аптеке
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Лирика
Капсулы 75 мг блистер №14
Viatris Specialti LLC
от
258,70
грн
в 1105 аптеках
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Виагра®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №1
Viatris Specialti LLC
от
232,39
грн
в 1076 аптеках
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Сермион
Таблетки, покрытые сахарной оболочкой 10 мг блистер №50
Viatris Specialti LLC
от
413,20
грн
в 1032 аптеках
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Виагра®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №1
Viatris Specialti LLC
от
389,09
грн
в 1002 аптеках
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Медрол
Таблетки 16 мг блистер №50
Pfizer Inc.
от
1034,32
грн
в 993 аптеках
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Сермион
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
Viatris Specialti LLC
от
523,00
грн
в 992 аптеках
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Достинекс
Таблетки 0,5 мг №2
Pfizer Inc.
от
697,98
грн
в 949 аптеках
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Виагра®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №4
Viatris Specialti LLC
от
793,12
грн
в 916 аптеках
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Лирика
Капсулы 300 мг блистер №21
Viatris Specialti LLC
от
582,00
грн
в 904 аптеках
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Далацин Ц
Капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
от
545,20
грн
в 891 аптеке
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Норваск®
Таблетки 5 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
от
213,90
грн
в 867 аптеках
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Лирика
Капсулы 150 мг блистер №14
Viatris Specialti LLC
от
320,51
грн
в 863 аптеках
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Дифлюкан®
Капсулы 150 мг блистер в картонной упаковке №1
Pfizer Inc.
от
376,57
грн
в 824 аптеках
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Лирика
Капсулы 150 мг блистер №56
Viatris Specialti LLC
от
1106,63
грн
в 821 аптеке
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Виагра®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №4
Viatris Specialti LLC
от
1263,20
грн
в 791 аптеке
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Сермион
Таблетки, покрытые сахарной оболочкой 5 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
от
243,00
грн
в 779 аптеках
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Целебрекс®
Капсулы 200 мг блистер №20
Viatris Specialti LLC
от
474,67
грн
в 765 аптеках
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Эликвис
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
от
873,43
грн
в 674 аптеках
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Норваск®
Таблетки 10 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
от
331,60
грн
в 658 аптеках
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