Киев (адрес не указан)
Доступно в 861 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
633,20
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,80 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
208,41
Экономия при брони: -24,31 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
638,26
Экономия при брони: -49,15 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Фармация
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
507,42
Экономия при брони: -59,20 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
639,13
Экономия при брони: -35,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
497,84
Экономия при брони: -22,23 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
633,23
Экономия при брони: -26,77 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Фармация
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
497,49
Экономия при брони: -58,03 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
626,93
Экономия при брони: -34,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 56 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
509,09
Экономия при брони: -29,50 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
654,84
Экономия при брони: -36,44 грн