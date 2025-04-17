Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
615,90
Экономия при брони: -10,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
633,20
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
630,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
630,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
630,96
Экономия при брони: -35,07 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
630,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
442,76
Экономия при брони: -28,83 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
317,11
Экономия при брони: -19,16 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
615,61
Экономия при брони: -19,44 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
618,60
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
309,84
Экономия при брони: -9,55 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
309,47
Экономия при брони: -9,34 грн