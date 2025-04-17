Киев
Далацин Ц (Dalacin C)

Далацин Ц (Dalacin C)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 70 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
615,90
Экономия при брони: -10,60 грн
605,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
615,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
617,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
605,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
633,20
Экономия при брони: -27,90 грн
605,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
630,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
605,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
630,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
302,65 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
298,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
630,96
Экономия при брони: -35,07 грн
595,89 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
605,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
630,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
442,76
Экономия при брони: -28,83 грн
413,93 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
317,11
Экономия при брони: -19,16 грн
297,94 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
605,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
615,61
Экономия при брони: -19,44 грн
596,17 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
605,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
618,60
Экономия при брони: -13,30 грн
605,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
309,84
Экономия при брони: -9,55 грн
300,29 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
309,47
Экономия при брони: -9,34 грн
300,13 грн
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