КЛИНДАМИЦИН (CLINDAMYCINUM) Действующее вещество
полусинтетический антибиотик группы линкозамидов. Подавляет синтез белка в микробной клетке, взаимодействуя с 50S-субъединицами рибосом. Оказывает бактериостатическое действие, а в более высоких концентрациях — бактерицидное в отношении некоторых микроорганизмов.
Активен в отношении следующих микроорганизмов:
- аэробные грамположительные кокки, включая Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis (в том числе штаммы, продуцирующие и не продуцирующие пенициллиназу); Staphylococcus spp. (за исключением Streptococcus faecalis), Streptococcus pneumoniae;
- анаэробные грамотрицательные бактерии, включая Bacteroides spp. (в том числе B. fragilis, B. melaninogenicus), Fusobacterium spp.;
- анаэробные грамположительные неспорообразующие бактерии, включая Propionibacterium, Eubacterium, Actinomyces;
- анаэробные и микроаэрофильные грамположительные кокки, включая Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.
К клиндамицину чувствительны Chlamydia trachomatis. Большинство штаммов Clostridium perfringens, Cl. sporogenes и Cl. tertium часто устойчивы к действию клиндамицина.
После в/м введения 600 мг клиндамицина фосфата Cmax в плазме крови (9 мкг/мл) достигается через 1–3 ч после инъекции. После в/в введения 300 мг в течение 10 мин или 600 мг в течение 20 мин Cmax клиндамицина, составляющая соответственно 7 и 10 мкг/мл, достигается к концу введения. Равновесная концентрация достигается после третьего введения.
После приема внутрь происходит быстрая и почти полная (около 90%) абсорбция клиндамицина. У взрослых после перорального введения клиндамицина в дозе 150 мг Cmax его в плазме крови (2,5 мкг/мл) достигается через 45 мин, через 3 ч концентрация в плазме крови составляет 1,5 мкг/мл, а через 6 ч — 0,7 мкг/мл. При пероральном назначении клиндамицина пальмитата детям в дозах 2, 3 и 4 мг/кг массы тела каждые 6 ч Cmax его в плазме крови достигается через 60 мин после первого приема и составляет соответственно 1,2; 2,2 и 2,4 мкг/мл. Равновесная концентрация в плазме крови достигается после 5-го приема.
Связывание с белками плазмы крови составляет 40–90%. Не кумулирует в организме. Клиндамицин легко проникает в большинство тканей и жидкостей организма. Его концентрация в костной ткани составляет в среднем 40% концентрации в плазме крови, в синовиальной жидкости — 50%, в мокроте — 30–75%, в перитонеальной жидкости — 50%, в плевральной жидкости — 50%, в гное — 30%, в грудном молоке — 50–100%, в крови плода — 40%. Клиндамицин не проникает в СМЖ. Почти полностью метаболизируется в печени (70–80%). T½ клиндамицина составляет 1,5–3,5 ч. Выводится преимущественно с калом в виде неактивных метаболитов; 10–20% клиндамицина экскретируется с мочой.
После однократного интравагинального введения 100 мг клиндамицина в форме крема в системный кровоток поступает приблизительно 4% введенной дозы. Cmax антибиотика в плазме крови составляет в среднем 20 нг/мл. Клиндамицин активен в отношении микроорганизмов, вызывающих бактериальный вагиноз: Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp., Bacteroides spp., Mycoplasma hominis, Peptostreptococcus spp. Неактивен в отношении Trichomonas vaginalis и Candida albicans.
При наружном применении в форме клиндамицина фосфата быстро гидролизуется с образованием клиндамицина. После повторного применения клиндамицина фосфата в форме 1% геля степень резорбции в системный кровоток составляет 1,6 и 2,5% утренней и вечерней доз соответственно. Содержание клиндамицина в моче при этом составляет соответственно 0,053 и 0,07% утренней и вечерней доз. Клиндамицин быстро накапливается в комедонах больных акне. Средняя концентрация антибиотика в содержимом комедонов после нанесения клиндамицина в форме геля значительно превышает показатель МПК для всех штаммов Propionibacterium acnes — возбудителя угревой сыпи (0,4 мкг/мл). Уменьшает количество свободных жирных кислот на поверхности кожи (с 14 до 2%), что также способствует ее очищению от угрей.
системное применение: инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к клиндамицину микроорганизмами:
- инфекции ЛОР-органов, в том числе тонзиллит, фарингит, синусит, средний отит, скарлатина;
- инфекции органов дыхания, в том числе отит, бронхит, пневмония, абсцесс легкого, эмпиема плевры;
- инфекции кожи и мягких тканей, в том числе акне, фурункулез, целлюлит, импетиго, панариций, абсцессы, инфицированные раны, рожистое воспаление;
- инфекции костей и суставов, в том числе остеомиелит и гнойный артрит;
- гинекологические инфекции, в том числе эндометрит, цервицит, кольпит, сальпингоофорит, пельвиоцеллюлит, пельвиоперитонит;
- инфекционные процессы в брюшной полости, в том числе перитонит и абсцессы органов брюшной полости;
- септицемия и эндокардит (в тех случаях, когда удается достичь бактерицидной концентрации препарата);
- инфекции полости рта, в том числе периодонтальный абсцесс;
- профилактика перитонита или абсцесса брюшной полости после прободения кишечника (в составе комбинированной антибактериальной терапии).
Интравагинальное применение: бактериальный вагиноз, вызванный чувствительными к клиндамицину микроорганизмами.
Наружное применение: юношеские вульгарные угри (acne vulgaris).
системное применение: доза зависит от тяжести заболевания, состояния пациента и чувствительности возбудителя инфекции к антибиотику.
Взрослым при инфекционных заболеваниях брюшной полости, осложненных или тяжелых инфекциях обычно назначают 2400–2700 мг клиндамицина фосфата в сутки в 2–4 введения. Имеется опыт успешного применения клиндамицина в дозе 4800 мг/сут. При более легких формах инфекции и при наличии более чувствительного к антибиотику возбудителя лечебный эффект достигается при назначении клиндамицина в более низких дозах — 1200–1800 мг/сут в 3–4 введения. Не рекомендуется вводить в/м одномоментно более 600 мг. Детям в возрасте старше 1 мес парентерально назначают 20–40 мг/кг/сут только в случаях острой необходимости.
При аднексите/пельвиоперитоните вводят в/в капельно в дозе 900 мг с интервалом 8 ч (при одновременном применении антибиотиков, активных в отношении грамотрицательных возбудителей). В/в введение указанных средств проводят не менее 4 дней и затем — в течение 48 ч после улучшения состояния пациентки. После достижения клинического эффекта лечение можно продолжить пероральными формами клиндамицина — по 450 мг с интервалом 6 ч до завершения 10–14-дневного курса терапии.
Внутрь назначают при инфекционно-воспалительных заболеваниях легкой и средней степени тяжести. Взрослым назначают по 150–450 мг каждые 6 ч. Длительность курса лечения устанавливают индивидуально, но при инфекциях, вызванных β-гемолитическим стрептококком, терапию следует продолжать не менее 10 дней.
Для лечения инфекций шейки матки, вызванных Chlamydia trachomatis, назначают по 450 мг клиндамицина гидрохлорида внутрь 4 раза в сутки в течение 10–14 дней.
Для детей в возрасте старше 1 мес суточная доза должна составлять 8–25 мг/кг в 3–4 приема. У детей с массой тела ≤10 кг минимальной рекомендуемой дозой следует считать 37,5 мг клиндамицина пальмитата 3 раза в сутки.
Наружное применение: тонкий слой 1% геля или р-ра наносят на чистую и сухую кожу в месте поражения 2 раза в сутки — утром и вечером.
Интравагинальное применение: 5 г 2% крема или 1 суппозиторий во влагалище перед сном. Курс лечения — 3 дня.
повышенная чувствительность к клиндамицину или линкомицину; указания в анамнезе на псевдомембранозный колит, обусловленный применением антибиотиков.
со стороны пищеварительного тракта — возможны боль в животе, тошнота, рвота, диарея, эзофагит, желтуха, повышение активности печеночных трансаминаз; описаны случаи развития псевдомембранозного колита.
Аллергические реакции — макулопапулезная сыпь, крапивница, зуд, в редких случаях — буллезная сыпь, эксфолиативный дерматит, кореподобная сыпь, эозинофилия, анафилактоидные реакции.
Со стороны системы кроветворения — описаны случаи нейтропении, агранулоцитоза и тромбоцитопении, но достоверной причинной связи между этими изменениями и приемом клиндамицина не выявлено.
Со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем — при слишком быстром в/в введении клиндамицина отмечены редкие случаи остановки дыхания и сердца, а также развитие артериальной гипотензии.
Со стороны половой системы — цервицит, вагинит, раздражение вульвы.
Местные реакции — при в/м введении р-ра клиндамицина могут отмечать местное раздражение, болезненность и образование абсцессов в области введения, при в/в ведении — тромбофлебит.
при назначении больным с выраженным нарушением функции печени и/или почек дозу подбирают с осторожностью, а при применении в высоких дозах следует контролировать концентрацию клиндамицина в плазме крови.
Если лечение проводят в течение продолжительного периода, то необходимо контролировать функцию печени и почек.
Лечение клиндамицином может осложняться развитием псевдомембранозного колита как во время лечения антибиотиком, так и через 2–3 нед после окончания антибактериальной терапии. Это осложнение имеет тяжелое течение у пациентов пожилого возраста или ослабленных больных. В случае развития легкой формы псевдомембранозного колита необходимо прекратить лечение клиндамицином и назначить колестирамин. При развитии тяжелой формы колита следует назначить ванкомицин в дозе 125–500 мг 4 раза в сутки или бацитрацин в дозе 25 000 ЕД 4 раза в сутки в течение 7–10 дней, или метронидазол по 500 мг 3 раза в сутки. Для коррекции нарушений гомеостаза рекомендуют введение электролитов, плазмозаменителей, белковых р-ров.
Риск развития местных побочных эффектов снижается при глубоком в/м введении и при как можно более редком применении постоянных в/в катетеров.
Безопасность применения клиндамицина у беременных и новорожденных не доказана. Однако по жизненным показаниям клиндамицин назначают новорожденным в дозе 15–20 мг/кг/сут в 3–4 приема. В некоторых случаях может быть эффективной и более низкая доза. В период кормления грудью клиндамицин назначают только по строгим показаниям.
при одновременном применении с аминогликозидами спектр противомикробного действия расширяется.
Клиндамицин и эритромицин являются антагонистами, в связи с чем не рекомендуется одновременное назначение этих средств.
Клиндамицин обладает способностью блокировать нервно-мышечную передачу и может усиливать действие миорелаксантов.
Клиндамицин в форме р-ра совместим со следующими антибиотиками (назначаемыми в средних терапевтических дозах): амикацином, азтреонамом, цефамандолом, цефазолином, цефотаксимом, цефокситином, цефтазидином, цефтизоксимом, гентамицином, нетилмицином, пиперациллином и тобрамицином.
Клиндамицина фосфат несовместим с ампициллином, фенитоином, барбитуратами, эуфиллином, кальция глюконатом или магния сульфатом.