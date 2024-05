КЛИНДАМИЦИН (CLINDAMYCINUM)

полусинтетический антибиотик группы линкозамидов. Подавляет синтез белка в микробной клетке, взаимодействуя с 50S-субъединицами рибосом. Оказывает бактериостатическое действие, а в более высоких концентрациях — бактерицидное в отношении некоторых микроорганизмов.

Активен в отношении следующих микроорганизмов:

аэробные грамположительные кокки, включая Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis (в том числе штаммы, продуцирующие и не продуцирующие пенициллиназу); Staphylococcus spp. (за исключением Streptococcus faecalis ), Streptococcus pneumoniae ;

(в том числе штаммы, продуцирующие и не продуцирующие пенициллиназу); (за исключением ), ; анаэробные грамотрицательные бактерии, включая Bacteroides spp. (в том числе B. fragilis , B. melaninogenicus ), Fusobacterium spp .;

(в том числе , ), .; анаэробные грамположительные неспорообразующие бактерии, включая Propionibacterium , Eubacterium , Actinomyces ;

, , ; анаэробные и микроаэрофильные грамположительные кокки, включая Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.