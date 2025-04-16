Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
630,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
511,10
Экономия при брони: -29,52 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
669,50
Экономия при брони: -63,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
642,00
Экономия при брони: -57,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,84
Экономия при брони: -26,20 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
662,68
Экономия при брони: -31,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
502,80
Экономия при брони: -29,18 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
642,23
Экономия при брони: -45,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
510,04
Экономия при брони: -28,46 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
331,95
Экономия при брони: -19,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
630,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
308,35
Экономия при брони: -6,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
492,86
Экономия при брони: -23,22 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
323,43
Экономия при брони: -13,69 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,71
Экономия при брони: -22,09 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
629,01
Экономия при брони: -26,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
630,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
318,34
Экономия при брони: -17,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
515,09
Экономия при брони: -23,56 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
661,07
Экономия при брони: -30,92 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
635,70
Экономия при брони: -32,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
646,59
Экономия при брони: -33,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.