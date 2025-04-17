Винница (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
638,79
Экономия при брони: -34,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
309,85
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
651,35
Экономия при брони: -47,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
490,48
Экономия при брони: -28,81 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
668,09
Экономия при брони: -37,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
513,61
Экономия при брони: -22,08 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
627,98
Экономия при брони: -25,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
632,47
Экономия при брони: -30,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
653,80
Экономия при брони: -34,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
526,90
Экономия при брони: -35,56 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
678,61
Экономия при брони: -51,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
630,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,40 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.