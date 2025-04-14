Днепр (адрес не указан)
Доступно в 241 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
644,59
Экономия при брони: -42,40 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
679,25
Экономия при брони: -45,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
676,80
Экономия при брони: -64,76 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека бам
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
633,20
Экономия при брони: -17,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Не болей
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
645,19
Экономия при брони: -28,32 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
506,94
Экономия при брони: -33,32 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
641,13
Экономия при брони: -40,68 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
652,50
Экономия при брони: -24,06 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
643,55
Экономия при брони: -34,71 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
662,14
Экономия при брони: -33,27 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
627,68
Экономия при брони: -24,79 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
669,63
Экономия при брони: -37,44 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Не болей
Открыто
Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
632,26
Экономия при брони: -21,68 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
663,90
Экономия при брони: -33,99 грн