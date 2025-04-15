Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
630,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
642,00
Экономия при брони: -79,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
638,22
Экономия при брони: -25,63 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
486,08
Экономия при брони: -24,41 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
630,70 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
633,30
Экономия при брони: -28,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
467,33
Экономия при брони: -14,33 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
642,00
Экономия при брони: -79,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
642,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
620,30
Экономия при брони: -15,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
622,83
Экономия при брони: -22,63 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
620,30
Экономия при брони: -15,80 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
650,94
Экономия при брони: -32,29 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
487,06
Экономия при брони: -19,41 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
312,96
Экономия при брони: -15,77 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
639,52
Экономия при брони: -30,76 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
630,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
657,52
Экономия при брони: -25,29 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
675,42
Экономия при брони: -43,83 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
493,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
630,70 грн