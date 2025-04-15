Киев
Далацин Ц (Dalacin C)

Далацин Ц (Dalacin C)

Львов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 225 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
607,90 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
633,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
631,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
477,63
Экономия при брони: -29,88 грн
447,75 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
672,93
Экономия при брони: -43,97 грн
628,96 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
589,96 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
619,80 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
589,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
634,50 грн
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
460,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
619,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
619,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
352,30 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
636,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
623,07
Экономия при брони: -34,49 грн
588,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
671,53
Экономия при брони: -38,93 грн
632,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
608,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
619,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
620,30
Экономия при брони: -0,50 грн
619,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
479,90
Экономия при брони: -12,10 грн
467,80 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
633,20
Экономия при брони: -13,40 грн
619,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
634,90
Экономия при брони: -15,10 грн
619,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
471,50 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
604,50 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное