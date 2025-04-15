Львов (адрес не указан)
Доступно в 225 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
633,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
477,63
Экономия при брони: -29,88 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
672,93
Экономия при брони: -43,97 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Пульс
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
623,07
Экономия при брони: -34,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
671,53
Экономия при брони: -38,93 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
620,30
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
479,90
Экономия при брони: -12,10 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
633,20
Экономия при брони: -13,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
495,60 грн
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
634,90
Экономия при брони: -15,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Далацин Ц капсулы 150 мг блистер №16
Pfizer Inc.
Далацин Ц капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.