Таллитон® (Talliton®)
Таллитон инструкция по применению
Состав
Карведилол - 25 мг
Фармакологические свойства
Таллитон относится к неселективным блокаторам β-адренорецепторов, обладает вазодилатирующими свойствами (за счет блокады α1-адренорецепторов), проявляет антиоксидантную активность.
Как сосудорасширяющее средство Таллитон снижает периферическое сосудистое сопротивление, а также угнетает ренин-ангиотензин-альдостероновую систему. Антигипертензивный эффект развивается быстро — через 2–3 ч после однократного приема и длится 24 ч. Максимальный эффект отмечают через 3–4 нед ежедневного приема препарата.
Быстро абсорбируется в ЖКТ после перорального применения. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1 ч. У больных пожилого возраста концентрация карведилола в плазме крови на 50% выше, чем у молодых. Биодоступность составляет 25%. При циррозе печени биодоступность карведилола повышается в 4 раза, а максимальная концентрация в плазме крови — в 5 раз. Сопутствующий прием пищи не влияет на биодоступность препарата и увеличивает время достижения максимальной концентрации его в крови. Связывание с белками крови — 98–99%. Интенсивно метаболизуется в печени путем образования глюкуронидов. Диметилирование и гидрооксилирование фенильного кольца приводят к образованию 3 активных метаболитов, обладающих β-адреноблокирующей активностью. Средний период полувыведения карведилола — 6–10 ч, клиренс плазмы крови — около 590 мл/мин.
Элиминируется в основном с желчью и калом. Практически не удаляется из крови при гемодиализе.
Показания Таллитон
эссенциальная гипертензия, ИБС, стабильная стенокардия, хроническая сердечная недостаточность у взрослых в комбинации с диуретиками, дигоксином или ингибиторами АПФ.
Применение Таллитон
таблетки принимают внутрь, проглатывая целыми и запивая достаточным количеством жидкости.
Эссенциальная гипертензия: рекомендованная начальная доза — 12,5 мг Таллитона 1 раз в сутки на протяжении 2 дней (1 таблетка 12,5 мг утром) или 1 таблетка 6,25 мг 2 раза в сутки (утром и вечером). Рекомендованная поддерживающая суточная доза — 25 мг Таллитона (1 таблетка 25 мг утром или 1 таблетка 12,5 мг 2 раза в сутки — утром и вечером).
В случае неудовлетворительного результата, но не ранее 14-го дня лечения дозу можно повысить до максимальной — 50 мг/сут (1 таблетка 25 мг 2 раза в сутки утром и вечером). Максимальная разовая доза — 25 мг, суточная доза не должна превышать 50 мг.
Стабильная стенокардия: рекомендованная начальная доза —12,5 мг 2 раза в сутки (утром и вечером) на протяжении 2 первых дней. Рекомендованная поддерживающая доза — 25 мг 2 раза в сутки (утром и вечером). В случае неудовлетворительного эффекта, но не ранее 14-го дня лечения, дозу можно повысить до максимальной — 50 мг 2 раза в сутки (по 2 таблетки 25 мг утром и вечером).
Хроническая сердечная недостаточность: дозу следует подбирать индивидуально, во время повышения дозы проводить тщательный мониторинг. Необходимо наблюдать за состоянием больного на протяжении 2–3 ч после первого приема дозы препарата или после первого повышения дозы.
Рекомендованная начальная доза — 3,125 мг 2 раза в сутки на протяжении 14 дней (1/2 таблетки 6,25 мг утром и вечером). В случае хорошей переносимости лечения пациентом дозу можно повысить до 6,25 мг 2 раза в сутки (по 1 таблетке 6,25 мг утром и вечером). Возможно дальнейшее повышение дозы до 12,5 мг 2 раза в сутки (1 таблетка 12,5 мг утром и вечером), затем до 25 мг 2 раза в сутки (1 таблетка 25 мг утром и вечером). Целевая максимальная рекомендованная доза — 25 мг 2 раза в сутки (по 1 таблетке 25 мг утром и вечером) для больных с массой тела до 85 кг и 50 мг 2 раза в сутки (по 2 таблетки 25 мг утром и вечером) для больных с массой тела более 85 кг.
В начале лечения состояние пациента необходимо контролировать, поскольку возможно ухудшение симптомов сердечной недостаточности. Может развиться гипотензия и слабость. При декомпенсации сердечной недостаточности повышают дозу диуретиков, кроме того, может понадобиться временное снижение дозы Таллитона. В некоторых случаях лечение Таллитоном следует временно прекратить.
Противопоказания
повышенная чувствительность к ингредиентам, входящим в состав препарата; декомпенсированная сердечная недостаточность; синдром слабости синусного узла, нарушение проводимости (синоатриальная, AV-блокада II–III степени), за исключением больных с искусственным водителем ритма; брадикардия (ЧСС <50 уд./мин.); артериальная гипотензия (систолическое АД <85 мм рт. ст.); кардиогенный шок; легочное сердце, легочная гипертензия; недостаточность функции печени; феохромоцитома (за исключением состояний, которые стабилизированы применением блокаторов α-адренорецепторов); БА, бронхоспастический синдром; метаболический ацидоз; период беременности и кормления грудью; возраст до 18 лет.
Побочные эффекты
Со стороны ЦНС: головная боль, сонливость, утомляемость, редко — угнетенное состояние, нарушение сна, парестезия.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: ортостатическая гипотензия, брадикардия, артериальная гипотензия, синкопальное состояние, приступы стенокардии, нарушение периферического кровообращения (холодные конечности), перемежающаяся хромота или синдром Рейно, периферические отеки, атриовентрикулярная блокада, ухудшение симптомов сердечной недостаточности.
Со стороны органов дыхания: одышка, БА, редко — заложенность носа.
Со стороны ЖКТ: тошнота, диарея, боль в животе, редко — запор, рвота.
Со стороны кожи: аллергическая экзантема, крапивница, зуд; очень редко — анафилактоидные реакции, псориаз.
Со стороны крови: редко — тромбоцитопения, лейкопения, повышение активности трансаминаз сыворотки крови.
Прочие: редко — боль в конечностях, снижение потенции, уменьшение продукции слезной жидкости, нарушение зрения, раздражение глаз, сухость во рту, нарушение мочеиспускания, озноб.
Особые указания
особое внимание следует уделять больным с лабильной или вторичной АГ; полной блокадой правой ножки пучка Гиса, при наличии брадикардии; при остром миокардите; тяжелых нарушениях периферического кровообращения, а также пациентам, которые получают блокаторы α1-адренорецепторов или α2-адреномиметики.
Больные с тяжелой степенью сердечной недостаточности, нарушенным электролитным балансом, низким уровнем АД или пожилого возраста должны находиться под тщательным медицинским наблюдением на протяжении 2 ч после приема первой повышенной дозы в связи с риском развития внезапного снижения АД, ортостатической гипотензии и синкопе. Опасность этих осложнений может быть уменьшена при применении препарата в низкой начальной дозе и приеме его вместе с пищей.
Дозу препарата необходимо снизить, если у больного отмечают брадикардию (ЧСС <55 уд./мин).
При назначении карведилола лицам, получающим сердечные гликозиды, диуретики и/или ингибиторы АПФ по поводу сердечной недостаточности, следует соблюдать особую осторожность.
Больным с сердечной недостаточностью, начальное систолическое АД которых составляет >100 мм рт. ст., и при наличии сопутствующих заболеваний — ИБС, поражение периферических сосудов или нарушение функции почек следует чаще проверять функцию мочевыделительной системы, поскольку лечение может повлиять на функцию почек. Если отмечают снижение функции почек, то дозу Таллитона следует снизить или прекратить лечение.
У лиц со стенокардией Принцметала неселективные блокаторы β-адренорецепторов могут провоцировать боль в груди. Назначение препарата при нестабильной стенокардии, а также при атриовентрикулярной блокаде I степени требует постоянного врачебного наблюдения, контроля и частой регистрации ЭКГ.
Лечение пациентов с заболеванием периферических артерий, сахарным диабетом, гиперфункцией щитовидной железы необходимо проводить с осторожностью, под постоянным контролем врача.
Терапия Таллитоном больных псориазом требует оценки соотношения риска/пользы лечения, потому что карведилол может усилить заболевание или спровоцировать появление его симптомов. Прекращать лечение следует постепенно, снижая дозу, для предотвращения синдрома отмены.
Лечение больных с диагностированной феохромоцитомой не рекомендуется начинать до проведения соответствующей терапевтической блокады α-адренорецепторов. Больных, которые носят контактные линзы, следует предупредить о том, что карведилол уменьшает продукцию слезной жидкости.
В период беременности и кормления грудью применение Таллитона противопоказано.
Во время лечения Таллитоном (особенно в начале лечения и при повышении дозы) не рекомендуется управление транспортными средствами и выполнение работ, требующих повышенного внимания и скорости психомоторных реакций.
Не рекомендуется также употребление алкогольных напитков.
Взаимодействия
с осторожностью следует применять одновременно с:
резерпином, инигибиторами МАО, поскольку они могут послужить причиной развития тяжелой брадикардии и артериальной гипотензии;
дигоксином — замедляет атриовентрикулярную проводимость и ЧСС;
блокаторами кальциевых каналов (верапамил, дилтиазем) и противоаритмическими средствами (особенно 1-го класса), поскольку они могут провоцировать выраженную артериальную гипотензию и сердечную недостаточность;
инсулином и гипогликемизирующими средствами для перорального приема — усиление действия гипогликемизирующих средств и маскировка симптомов гипогликемии;
гипотензивными средствами (клонидин, гуанетидин, α-метилдопа, гуанфацин) в связи с потенцированием гипотензивного действия и снижением ЧСС;
средствами для наркоза — в связи с их отрицательным инотропным действием и гипотензивным эффектом;
средствами, влияющими на ЦНС (снотворными, транквилизаторами, трициклическими антидепрессантами и этиловым спиртом), в связи с возможностью взаимного усиления эффектов;
НПВП — в связи с уменьшением гипотензивного действия вследствие снижения продукции простагландинов;
α- и β-адреномиметиками в связи с взаимным антагонизмом действия;
эрготамином — необходимо принимать во внимание сосудосуживающее действие эрготамина;
производными ксантина (аминофилин, теофилин) — снижают антигипертензивный эффект Таллитона;
рифампицином (поскольку карведилол подвергается окислительному метаболизму, его фармакокинетика может измениться при индукции или угнетении ферментной системы цитохрома Р450. Поэтому следует учитывать взаимное влияние рифампицина — происходит снижение концентрации карведилола в сыворотке крови на 70%);
барбитуратами — снижают действие карведилола;
циметидином — повышение биодоступности карведилола на 30%;
дигоксином — повышается концентрация дигоксина в плазме крови;
ингибиторами изоэнзима CYP 2D6 (хинидин, флуоксетин, пароксетин, пропафенон) — можно предположить повышение концентрации R(+) энантиомера карведилола;
циклоспорином — карведилол замедляет метаболизм циклоспорина.
Передозировка
Симптомы: тяжелая артериальная гипотензия, брадикардия, сердечная недостаточность, кардиогенный шок, остановка сердца.
Лечение: промывание желудка или применение рвотных средств, если их применение возможно на протяжении нескольких часов после приема препарата. Необходимо проведение интенсивной терапии. Больному придать горизонтальное положение с приподнятыми нижними конечностями. Антидотом β-адреноблокирующего действия являются орципреналин или изопреналин: 0,5–1 мг в/в и/или глюкагон в дозе 1–5 мг (максимальная доза — 10 мг).
При тяжелой артериальной гипотензии парентерально повторно вводится эпинефрин в дозе 5–10 мкг (или проводится его в/в инфузия со скоростью 5 мкг/мин).
Для лечения выраженной брадикардии назначают в/в атропин в дозе 0,5–2 мг. Для поддержания сердечной деятельности: глюкагон 1–10 мг в/в быстро, продолжительность инфузии — 30 с, после чего постоянная длительная инфузия проводится из расчета 2–5 мг/ч.
Если преобладает периферическое сосудорасширяющее действие (теплые конечности, кроме значительной гипотензии), необходимо назначить норэпинефрин в повторных дозах по 5–10 мкг в/в или в виде инфузии — 5 мкг/мин.
Для купирования бронхоспазма назначают β-адреномиметики (в виде аэрозоля или в/в) или аминофиллин в/в.
В случае появления судорог рекомендуется медленное введение диазепама или клоназепама.
В тяжелых случаях интоксикации, когда доминируют симптомы шока, лечение следует проводить до стабилизации состояния больного с учетом периода полувыведения карведилола (6–10 ч).
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре 15–25 °С.