особое внимание следует уделять больным с лабильной или вторичной АГ; полной блокадой правой ножки пучка Гиса, при наличии брадикардии; при остром миокардите; тяжелых нарушениях периферического кровообращения, а также пациентам, которые получают блокаторы α 1 -адренорецепторов или α 2 -адреномиметики.

Больные с тяжелой степенью сердечной недостаточности, нарушенным электролитным балансом, низким уровнем АД или пожилого возраста должны находиться под тщательным медицинским наблюдением на протяжении 2 ч после приема первой повышенной дозы в связи с риском развития внезапного снижения АД, ортостатической гипотензии и синкопе. Опасность этих осложнений может быть уменьшена при применении препарата в низкой начальной дозе и приеме его вместе с пищей.

Дозу препарата необходимо снизить, если у больного отмечают брадикардию (ЧСС <55 уд./мин).

При назначении карведилола лицам, получающим сердечные гликозиды, диуретики и/или ингибиторы АПФ по поводу сердечной недостаточности, следует соблюдать особую осторожность.

Больным с сердечной недостаточностью, начальное систолическое АД которых составляет >100 мм рт. ст., и при наличии сопутствующих заболеваний — ИБС, поражение периферических сосудов или нарушение функции почек следует чаще проверять функцию мочевыделительной системы, поскольку лечение может повлиять на функцию почек. Если отмечают снижение функции почек, то дозу Таллитона следует снизить или прекратить лечение.

У лиц со стенокардией Принцметала неселективные блокаторы β-адренорецепторов могут провоцировать боль в груди. Назначение препарата при нестабильной стенокардии, а также при атриовентрикулярной блокаде I степени требует постоянного врачебного наблюдения, контроля и частой регистрации ЭКГ.

Лечение пациентов с заболеванием периферических артерий, сахарным диабетом, гиперфункцией щитовидной железы необходимо проводить с осторожностью, под постоянным контролем врача.

Терапия Таллитоном больных псориазом требует оценки соотношения риска/пользы лечения, потому что карведилол может усилить заболевание или спровоцировать появление его симптомов. Прекращать лечение следует постепенно, снижая дозу, для предотвращения синдрома отмены.

Лечение больных с диагностированной феохромоцитомой не рекомендуется начинать до проведения соответствующей терапевтической блокады α-адренорецепторов. Больных, которые носят контактные линзы, следует предупредить о том, что карведилол уменьшает продукцию слезной жидкости.

В период беременности и кормления грудью применение Таллитона противопоказано.

Во время лечения Таллитоном (особенно в начале лечения и при повышении дозы) не рекомендуется управление транспортными средствами и выполнение работ, требующих повышенного внимания и скорости психомоторных реакций.

Не рекомендуется также употребление алкогольных напитков.