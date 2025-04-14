Днепр (адрес не указан)
Доступно в 197 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
55,49
Экономия при брони: -3,65 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
111,76
Экономия при брони: -8,85 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
151,33
Экономия при брони: -10,78 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
55,54
Экономия при брони: -3,68 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
111,07
Экономия при брони: -8,15 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
165,95
Экономия при брони: -10,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
56,15
Экономия при брони: -3,75 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
103,00
Экономия при брони: -2,40 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
144,40
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
52,62
Экономия при брони: -2,36 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
112,75
Экономия при брони: -11,32 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
148,04
Экономия при брони: -7,37 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
56,11
Экономия при брони: -3,62 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
102,15
Экономия при брони: -6,23 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
143,24
Экономия при брони: -8,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
103,00
Экономия при брони: -2,40 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
109,14
Экономия при брони: -5,51 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
150,38
Экономия при брони: -6,47 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
55,59
Экономия при брони: -3,09 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
110,09
Экономия при брони: -5,74 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
153,19
Экономия при брони: -9,38 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
53,07
Экономия при брони: -2,85 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
149,30
Экономия при брони: -8,72 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
51,13
Экономия при брони: -2,11 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
109,51
Экономия при брони: -8,72 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
149,44
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
54,92
Экономия при брони: -3,03 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
109,84
Экономия при брони: -6,90 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
153,36
Экономия при брони: -18,55 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
53,31
Экономия при брони: -1,85 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
92,45
Экономия при брони: -3,14 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
140,51
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
53,59
Экономия при брони: -2,70 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
54,28
Экономия при брони: -1,76 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
54,53
Экономия при брони: -2,71 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
106,43
Экономия при брони: -4,94 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
151,46
Экономия при брони: -7,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
53,85
Экономия при брони: -6,22 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
109,59
Экономия при брони: -7,45 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
152,61
Экономия при брони: -8,07 грн