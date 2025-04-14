Харьков (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
53,31
Экономия при брони: -1,88 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
103,63
Экономия при брони: -5,25 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
139,24
Экономия при брони: -4,47 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
56,00
Экономия при брони: -3,82 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
107,42
Экономия при брони: -7,87 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
143,66
Экономия при брони: -8,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
103,00
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
136,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
54,17
Экономия при брони: -3,29 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
136,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
59,85
Экономия при брони: -5,33 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
71,16
Экономия при брони: -3,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
55,69
Экономия при брони: -3,24 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
111,58
Экономия при брони: -7,73 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
136,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis