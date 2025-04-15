Львов (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
53,49
Экономия при брони: -3,20 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,90 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
103,00
Экономия при брони: -4,30 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Пульс
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
D.s.
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
52,70
Экономия при брони: -1,20 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
103,00
Экономия при брони: -4,30 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
145,20
Экономия при брони: -9,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
145,89
Экономия при брони: -9,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
55,71
Экономия при брони: -3,27 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
52,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
100,20
Экономия при брони: -1,50 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
145,20
Экономия при брони: -9,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
102,70
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
101,00
Экономия при брони: -2,30 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
103,00
Экономия при брони: -4,30 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
D.s.
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 46 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis