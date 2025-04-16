Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
39,52
Экономия при брони: -0,89 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
57,98
Экономия при брони: -2,79 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
115,96
Экономия при брони: -5,57 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
138,82
Экономия при брони: -6,67 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
96,33
Экономия при брони: -5,30 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
13,81
Экономия при брони: -0,93 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
133,26
Экономия при брони: -8,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
54,19
Экономия при брони: -2,67 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
107,08
Экономия при брони: -6,43 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
132,97
Экономия при брони: -8,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
52,70
Экономия при брони: -1,20 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
53,88
Экономия при брони: -2,36 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
106,51
Экономия при брони: -4,63 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
140,05
Экономия при брони: -5,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
131,22
Экономия при брони: -6,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
52,70
Экономия при брони: -1,20 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
103,00
Экономия при брони: -4,60 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
55,54
Экономия при брони: -3,98 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
55,20
Экономия при брони: -4,02 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
131,64
Экономия при брони: -6,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
40,29
Экономия при брони: -1,65 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
97,19
Экономия при брони: -3,98 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
151,40
Экономия при брони: -8,19 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
39,53
Экономия при брони: -0,90 грн
Таллитон® таблетки 12.5 мг блистер №28
Egis
103,00
Экономия при брони: -4,60 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
135,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Таллитон® таблетки 6.25 мг блистер №28
Egis
54,42
Экономия при брони: -2,88 грн
Таллитон® таблетки 25 мг блистер №28
Egis
151,57
Экономия при брони: -7,98 грн